Además de Likeness Detection, la compañía presentó Identify AI-Generated Content, una herramienta gratuita que permite comprobar si una imagen o un video fue creado o editado con las funciones de inteligencia artificial de TikTok y otras aplicaciones de ByteDance. El servicio puede utilizarse incluso sin tener una cuenta en la red social.

Para realizar la comprobación, los usuarios pueden subir archivos en formatos habituales como JPEG, PNG y MP4. La herramienta admite imágenes de hasta 20 megabytes y videos o archivos de audio de hasta 100 megabytes. Entre las aplicaciones que puede reconocer se encuentran CapCut, Dreamina, Hypic y Pippit.

El sistema busca dos señales para determinar el origen del material: las credenciales incorporadas en los metadatos por las aplicaciones de TikTok y ByteDance, y las marcas de agua invisibles integradas directamente en los archivos, que son más difíciles de eliminar. La empresa aseguró que elimina el contenido una vez que termina la verificación y que no lo utiliza para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

Sin embargo, TikTok advirtió que Identify AI-Generated Content no permite identificar cualquier contenido creado con inteligencia artificial. Su alcance se limita a los materiales generados o editados con herramientas propias de la plataforma y aplicaciones de ByteDance, por lo que no constituye un método infalible para detectar deepfakes.