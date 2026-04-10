Pokémon Champions ya está disponible en Switch y Switch 2

El sistema de recompensas incluye incentivos por descarga anticipada. Quienes instalen el juego antes del 31 de agosto de 2026 reciben un Dragonite, junto con la posibilidad de acceder a su megaevolución mediante el pase de combate.

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También se habilita la transferencia de ciertos Pokémon desde otros títulos, lo que permite a los jugadores utilizar criaturas previamente entrenadas y obtener ventajas adicionales dentro del juego.

El eje competitivo se estructura a partir de torneos globales. El Desafío Preliminar funciona como punto de ingreso al circuito, con premios y clasificación para eventos de mayor escala. El juego además formará parte de competencias oficiales como el Campeonato Regional de Indianápolis y el Campeonato Internacional de Norteamérica, integrándose al calendario competitivo de la franquicia.

La compatibilidad entre Switch, y Switch 2 permite disputar partidas sin importar la plataforma, con progreso sincronizado en la nube. Esto amplía la base de jugadores y facilita el acceso al modo competitivo.