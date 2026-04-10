Pokémon Champions ya está disponible en Switch y Switch 2

El nuevo título de la saga ya está disponible en consolas de Nintendo con combates renovados, conectividad multiplataforma y recompensas especiales.
Pokémon Champions ya está disponible en Nintendo Switch y Switch 2 y tuvo un arranque sólido entre los jugadores, con foco en su propuesta: un spin-off centrado exclusivamente en combates. A diferencia de la saga principal, el título elimina la exploración y prioriza la estrategia competitiva.
El lanzamiento, concretado el 8 de abril de 2026, introduce un sistema de batalla optimizado, conectividad con otros servicios de la franquicia como "Pokémon Home" y compatibilidad multiplataforma entre la Switch y la Switch 2. El juego puede descargarse desde la Nintendo eShop en ambas consolas de manera gratuita. También existe un paquete adicional de pago que incluye beneficios como mayor espacio de almacenamiento de Pokémon y contenido exclusivo vinculado a los combates.
En Switch 2, el título suma una actualización gratuita que mejora gráficos y rendimiento. Los cambios se notan en la fluidez de las animaciones y en el nivel de detalle durante los enfrentamientos.
En cuanto a la jugabilidad, Pokémon Champions mantiene las bases clásicas del sistema de combate de los juegos clásicos de la saga, pero incorpor algunas habilidades inéditas para Mega-Meganium, Mega-Emboar y Mega-Feraligatr; debutantes en el juego "Leyendas Pokémon: Z-A". Estas variantes amplían las estrategias disponibles y modifican el desarrollo de cada enfrentamiento.
El sistema de recompensas incluye incentivos por descarga anticipada. Quienes instalen el juego antes del 31 de agosto de 2026 reciben un Dragonite, junto con la posibilidad de acceder a su megaevolución mediante el pase de combate.
También se habilita la transferencia de ciertos Pokémon desde otros títulos, lo que permite a los jugadores utilizar criaturas previamente entrenadas y obtener ventajas adicionales dentro del juego.
El eje competitivo se estructura a partir de torneos globales. El Desafío Preliminar funciona como punto de ingreso al circuito, con premios y clasificación para eventos de mayor escala. El juego además formará parte de competencias oficiales como el Campeonato Regional de Indianápolis y el Campeonato Internacional de Norteamérica, integrándose al calendario competitivo de la franquicia.
La compatibilidad entre Switch, y Switch 2 permite disputar partidas sin importar la plataforma, con progreso sincronizado en la nube. Esto amplía la base de jugadores y facilita el acceso al modo competitivo.
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