Windows 11 permitirá personalizar el menú del clic derecho a gusto de los usuarios

El objetivo es reducir la cantidad de comandos que aparecen en el menú y facilitar el acceso a las herramientas utilizadas con mayor frecuencia. De esta manera, cada persona podrá configurar una disposición diferente según sus hábitos y necesidades.

Microsoft también prepara cambios para las funciones básicas de cortar, copiar y pegar. Actualmente, Windows 11 las muestra mediante iconos ubicados horizontalmente en la parte superior del menú contextual, pero la nueva configuración permitirá recuperar una disposición vertical similar a la de versiones anteriores del sistema.

El menú contextual clásico tampoco desaparecerá. Windows 11 seguirá permitiendo acceder a esa versión cuando sea necesario, aunque no podrá configurarse como el menú predeterminado del sistema operativo.

La personalización apunta así a una de las críticas habituales de Windows 11: la cantidad de opciones que aparecen al hacer clic derecho y que no resultan útiles para todos los usuarios. La posibilidad de ocultarlas permitiría mantener una interfaz más sencilla y enfocada.

Por ahora, la función solo fue localizada en compilaciones preliminares y no existe una fecha confirmada para su llegada a todos los equipos. Microsoft podría presentar oficialmente la herramienta en una próxima actualización, aunque todavía no confirmó cuándo estará disponible.