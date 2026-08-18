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Windows 11 permitirá personalizar el menú del clic derecho a gusto de los usuarios

Microsoft prepara una función que permitirá elegir qué opciones aparecen en el menú contextual y cambiar la disposición de copiar, cortar y pegar.

Windows 11 incorporará una nueva herramienta para personalizar el menú que aparece al hacer clic derecho sobre archivos, carpetas o imágenes. La función permitirá elegir qué acciones mostrar u ocultar para adaptar el menú a las necesidades de cada usuario.

La novedad fue descubierta en versiones preliminares del sistema operativo y todavía permanece oculta para la mayoría de los usuarios. Microsoft aún no anunció oficialmente la función, que fue detectada por el medio Windows Central con ayuda del filtrador @phantomofearth.

La nueva herramienta incluirá una opción llamada “Customize” ( o "customizar" en español) al final del menú contextual. Al seleccionarla, el usuario será dirigido a una sección específica de la configuración de Windows 11 desde la que podrá administrar las acciones disponibles.

Ahora podrás personalizar el menú contextual de Windows 11.

Ahora podrás personalizar el menú contextual de Windows 11.

Entre las funciones que podrán activarse o desactivarse aparecen “Enviar a”, “Imprimir”, “Crear acceso directo” y “Girar imagen”, además de otras herramientas integradas en el sistema. Algunas opciones estarán deshabilitadas inicialmente y será el usuario quien determine cuáles quiere incorporar.

El objetivo es reducir la cantidad de comandos que aparecen en el menú y facilitar el acceso a las herramientas utilizadas con mayor frecuencia. De esta manera, cada persona podrá configurar una disposición diferente según sus hábitos y necesidades.

Microsoft también prepara cambios para las funciones básicas de cortar, copiar y pegar. Actualmente, Windows 11 las muestra mediante iconos ubicados horizontalmente en la parte superior del menú contextual, pero la nueva configuración permitirá recuperar una disposición vertical similar a la de versiones anteriores del sistema.

El menú contextual clásico tampoco desaparecerá. Windows 11 seguirá permitiendo acceder a esa versión cuando sea necesario, aunque no podrá configurarse como el menú predeterminado del sistema operativo.

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La personalización apunta así a una de las críticas habituales de Windows 11: la cantidad de opciones que aparecen al hacer clic derecho y que no resultan útiles para todos los usuarios. La posibilidad de ocultarlas permitiría mantener una interfaz más sencilla y enfocada.

Por ahora, la función solo fue localizada en compilaciones preliminares y no existe una fecha confirmada para su llegada a todos los equipos. Microsoft podría presentar oficialmente la herramienta en una próxima actualización, aunque todavía no confirmó cuándo estará disponible.

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