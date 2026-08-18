Windows 11 permitirá personalizar el menú del clic derecho a gusto de los usuarios

Microsoft prepara una función que permitirá elegir qué opciones aparecen en el menú contextual y cambiar la disposición de copiar, cortar y pegar.
Windows 11 incorporará una nueva herramienta para personalizar el menú que aparece al hacer clic derecho sobre archivos, carpetas o imágenes. La función permitirá elegir qué acciones mostrar u ocultar para adaptar el menú a las necesidades de cada usuario.
La novedad fue descubierta en versiones preliminares del sistema operativo y todavía permanece oculta para la mayoría de los usuarios. Microsoft aún no anunció oficialmente la función, que fue detectada por el medio Windows Central con ayuda del filtrador @phantomofearth.
La nueva herramienta incluirá una opción llamada “Customize” ( o "customizar" en español) al final del menú contextual. Al seleccionarla, el usuario será dirigido a una sección específica de la configuración de Windows 11 desde la que podrá administrar las acciones disponibles.
Entre las funciones que podrán activarse o desactivarse aparecen “Enviar a”, “Imprimir”, “Crear acceso directo” y “Girar imagen”, además de otras herramientas integradas en el sistema. Algunas opciones estarán deshabilitadas inicialmente y será el usuario quien determine cuáles quiere incorporar.
El objetivo es reducir la cantidad de comandos que aparecen en el menú y facilitar el acceso a las herramientas utilizadas con mayor frecuencia. De esta manera, cada persona podrá configurar una disposición diferente según sus hábitos y necesidades.
Microsoft también prepara cambios para las funciones básicas de cortar, copiar y pegar. Actualmente, Windows 11 las muestra mediante iconos ubicados horizontalmente en la parte superior del menú contextual, pero la nueva configuración permitirá recuperar una disposición vertical similar a la de versiones anteriores del sistema.
El menú contextual clásico tampoco desaparecerá. Windows 11 seguirá permitiendo acceder a esa versión cuando sea necesario, aunque no podrá configurarse como el menú predeterminado del sistema operativo.
La personalización apunta así a una de las críticas habituales de Windows 11: la cantidad de opciones que aparecen al hacer clic derecho y que no resultan útiles para todos los usuarios. La posibilidad de ocultarlas permitiría mantener una interfaz más sencilla y enfocada.
Por ahora, la función solo fue localizada en compilaciones preliminares y no existe una fecha confirmada para su llegada a todos los equipos. Microsoft podría presentar oficialmente la herramienta en una próxima actualización, aunque todavía no confirmó cuándo estará disponible.
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