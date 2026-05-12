Dua Lipa demandó a Samsung por US$15 millones y la empresa respondió

Qué dice la demanda

Según los abogados de Dua Lipa, Samsung habría utilizado una imagen de la cantante tomada durante el festival Austin City Limits sin contar con autorización previa para fines comerciales.

La presentación judicial sostiene además que la imagen ayudó a promocionar y aumentar las ventas de los televisores de la marca en Estados Unidos.

La defensa de la empresa

Tras un primer silencio, Samsung emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y afirmó que actuó bajo autorización proporcionada por un socio de contenidos vinculado a Samsung TV Plus.

“La imagen de la Sra. Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos disponible en los televisores Samsung”, explicó la compañía.

Además, agregó: “La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso”.

images (41) La artista sostiene que nunca autorizó el uso comercial de la fotografía.

Samsung también señaló que mantiene conversaciones abiertas para buscar “una resolución constructiva” con el entorno de la cantante.