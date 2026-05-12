Dua Lipa demandó a Samsung por US$15 millones y la empresa respondió

La cantante reclamó US$ 15 millones por el supuesto uso indebido de su imagen en cajas de televisores. La empresa aseguró que tenía autorización.
Samsung Electronics salió a responder la demanda presentada por Dua Lipa en Estados Unidos, donde la cantante acusa a la compañía de haber utilizado su imagen sin autorización en el packaging de televisores comercializados en ese país.
La artista reclamó una indemnización de 15 millones de dólares y sostiene que la empresa obtuvo un beneficio comercial mediante el uso de una fotografía suya en las cajas de venta al público.
El caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito del Centro de California y rápidamente generó repercusión por el peso internacional de ambas partes: una de las mayores compañías tecnológicas del mundo y una de las estrellas más reconocidas del pop actual.
Según los abogados de Dua Lipa, Samsung habría utilizado una imagen de la cantante tomada durante el festival Austin City Limits sin contar con autorización previa para fines comerciales.
La presentación judicial sostiene además que la imagen ayudó a promocionar y aumentar las ventas de los televisores de la marca en Estados Unidos.
Tras un primer silencio, Samsung emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y afirmó que actuó bajo autorización proporcionada por un socio de contenidos vinculado a Samsung TV Plus.
“La imagen de la Sra. Lipa se utilizó en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos disponible en los televisores Samsung”, explicó la compañía.
Además, agregó: “La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso”.
Samsung también señaló que mantiene conversaciones abiertas para buscar “una resolución constructiva” con el entorno de la cantante.
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