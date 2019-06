Trucos para que tu computadora funcione más rápido

Estudios revelan que a los usuarios les toma un promedio de 1 minuto perder la paciencia con un dispositivo lento o congelado.

Pero a no desesperarse. A continuación te brindamos una serie de consejos elaborados por especialistas de la compañía Crucial para mejorar la performance del dispositivo sin tener que hacer cambios drásticos.

Reiniciar la computadora

Se suele dejarla siempre encendida, para recuperar fácilmente todo lo que se estaba haciendo. Pero dejarla funcionando todo el tiempo puede crear tiempos de respuesta lentos. El reinicio cierra las aplicaciones olvidadas que se ejecutan en segundo plano y borra la memoria caché. El reinicio también puede desencadenar actualizaciones y parches que requieren un reinicio.

Demasiadas aplicaciones y pestañas abiertas

Las aplicaciones y las pestañas del navegador web utilizan valiosos recursos de RAM, incluso cuando no se está interactuando directamente con ellas. Se debe volver a configurar las aplicaciones que se inician automáticamente si no se las necesita la primera vez que se inicia la computadora y se deben cerrar las pestañas del navegador web que no se estén usando.

Cambiar a una unidad de estado sólido (SSD) en lugar de un disco duro (HDD)

Los discos duros utilizan platos giratorios y cabezales magnéticos para leer los datos almacenados. A medida que se agregan más datos a la unidad, el mecanismo debe trabajar más para encontrar los datos exactos que desea, lo que ralentiza la recuperación de datos. También hay muchas partes móviles pequeñas que pueden fallar o hacer que empeore el rendimiento. “En cambio, las SSD usan memoria flash para almacenar datos, eliminando las partes móviles y disminuyendo el tiempo para acceder a los datos. Los SSD generalmente son capaces de realizar tareas diarias seis veces más rápido que un HDD. También son más eficientes en el uso de la energía y más duraderas que sus antecesoras” comenta Jim Jardine, Director de DRAM Product Marketing en Crucial.

Liberar espacio en el disco duro

Si se utiliza un disco duro (en lugar de un SSD) y está casi lleno, lo mejor es liberar espacio eliminando las aplicaciones que ya no se usan. Si se ha realizado este paso, pero el disco tiene menos del 20% de su espacio disponible, es hora de cambiar a un SSD.

Comprobar si el disco duro está dañado o fragmentado

Las unidades de disco duro pueden dañarse debido a una variedad de fuentes, incluidos los apagados duros o fríos (simplemente presionando el botón de encendido mientras la computadora está funcionando). Se recomienda verificar si el disco duro está dañado, si aparece un mensaje de error cuando se finaliza la comprobación, se debe actualizar la unidad.

Update de RAM

Una actualización de memoria (RAM) es ideal para mejorar la capacidad de respuesta, ejecutar aplicaciones más rápido y realizar múltiples tareas con facilidad ya que casi todas las operaciones de la computadora dependen de la memoria.

Sistema operativo obsoleto

La actualización activa de las aplicaciones en un sistema, o el propio sistema operativo, no solo brinda las últimas funciones. En general, también incluye mejoras de rendimiento que a menudo utilizan más recursos del sistema. Con la cantidad máxima de RAM instalada y un SSD, se está bien equipado para ejecutar la última versión de cada programa actualizado.