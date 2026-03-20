Un diccionario demanda a OpenAI por uso de contenido protegido en ChatGPT

La editorial de un diccionario inglés acusa a OpenAI de utilizar más de 100.000 definiciones sin autorización para entrenar ChatGPT y generar respuestas incompletas.
La editorial del diccionario Merriam-Webster presentó una demanda contra OpenAI por el presunto uso indebido de contenido protegido con derechos de autor en el entrenamiento de ChatGPT.
La acción judicial, impulsada junto a Encyclopaedia Britannica, sostiene que la compañía tecnológica habría utilizado más de 100.000 artículos, definiciones y entradas sin autorización para alimentar sus modelos de inteligencia artificial.
Según la denuncia, OpenAI habría incurrido en violaciones de copyright mediante la copia masiva de material protegido, su utilización para el entrenamiento de sistemas de IA y la generación de respuestas que reproducen parcial o totalmente ese contenido.
Los demandantes aseguran que ChatGPT ofrece en muchos casos respuestas con “reproducciones literales o casi literales” de sus definiciones, lo que afecta directamente el tráfico hacia sus plataformas digitales.
En ese sentido, sostienen que los sistemas basados en ChatGPT “canibalizan” la audiencia al resumir información de alta calidad sin redirigir a las fuentes originales, impactando en su modelo de negocio.
La demanda también cuestiona la calidad de las respuestas generadas por la IA, al afirmar que omiten partes clave del contenido original, lo que deriva en explicaciones incompletas o inexactas para los usuarios.
Otro de los puntos señalados es el uso del material en casos de “alucinaciones” de la IA, donde el sistema genera información incorrecta o inventada a partir de datos insuficientes o mal interpretados.
Los demandantes solicitan una compensación económica y una orden judicial que prohíba a OpenAI continuar con estas prácticas, en un contexto de creciente litigiosidad sobre el uso de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Hasta el momento, OpenAI no emitió una respuesta oficial sobre la demanda, que se suma a otros conflictos legales en torno al uso de contenido protegido en el desarrollo de tecnologías generativas.
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