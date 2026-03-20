Un diccionario demanda a OpenAI por uso de contenido protegido en ChatGPT

En ese sentido, sostienen que los sistemas basados en ChatGPT “canibalizan” la audiencia al resumir información de alta calidad sin redirigir a las fuentes originales, impactando en su modelo de negocio.

AdobeStock_553613988_Editorial_Use_Only-scaled Creen que ChatGPT les da sabiduría y crean su propia religión

La demanda también cuestiona la calidad de las respuestas generadas por la IA, al afirmar que omiten partes clave del contenido original, lo que deriva en explicaciones incompletas o inexactas para los usuarios.

Otro de los puntos señalados es el uso del material en casos de “alucinaciones” de la IA, donde el sistema genera información incorrecta o inventada a partir de datos insuficientes o mal interpretados.

Los demandantes solicitan una compensación económica y una orden judicial que prohíba a OpenAI continuar con estas prácticas, en un contexto de creciente litigiosidad sobre el uso de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Hasta el momento, OpenAI no emitió una respuesta oficial sobre la demanda, que se suma a otros conflictos legales en torno al uso de contenido protegido en el desarrollo de tecnologías generativas.