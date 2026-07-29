Netflix retira una de las sagas más exitosas del cine

Las cinco películas de la franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyer dejarán de estar disponibles en Netflix el 14 de agosto.
Netflix confirmó que la saga completa de Crepúsculo dejará de estar disponible en su catálogo el próximo 14 de agosto. La decisión alcanza a las cinco películas de la franquicia basada en las novelas de la escritora estadounidense Stephenie Meyer, una de las historias más populares del cine romántico y fantástico de las últimas décadas.
Según figura en la plataforma, los títulos que serán retirados son: Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer - Parte 1 (2011) y Amanecer - Parte 2 (2012). De esta manera, quienes deseen volver a ver la historia o descubrirla por primera vez deberán hacerlo antes de esa fecha.
Netflix actualiza su oferta de contenidos de manera periódica. Mientras incorpora nuevas series, películas y documentales, también retira producciones cuyos acuerdos de distribución llegan a su fin o dejan lugar a nuevos contenidos.
En este caso, la salida de Crepúsculo representa la despedida de una franquicia que marcó a una generación y que continúa sumando espectadores años después de su estreno.
La primera película llegó a los cines en 2008 y presentó la historia de Bella Swan, una adolescente que se muda al pueblo de Forks y conoce a Edward Cullen, un joven que pertenece a una familia de vampiros. A partir de ese encuentro, la trama combina romance, fantasía y conflictos entre distintos grupos sobrenaturales.
Con el paso de las películas también cobra protagonismo Jacob Black, personaje central en el desarrollo de la historia y en el conflicto que atraviesa a los protagonistas.
Basada en la exitosa saga literaria de Stephenie Meyer, la franquicia logró una importante repercusión internacional y se convirtió en una de las producciones juveniles más reconocidas de su época. Su salida del catálogo marca el fin de un ciclo para los suscriptores de Netflix, que todavía disponen de algunos días para ver las cinco entregas antes de que abandonen la plataforma.
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