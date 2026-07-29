Netflix retira una de las sagas más exitosas del cine

Una historia que se convirtió en fenómeno mundial

La primera película llegó a los cines en 2008 y presentó la historia de Bella Swan, una adolescente que se muda al pueblo de Forks y conoce a Edward Cullen, un joven que pertenece a una familia de vampiros. A partir de ese encuentro, la trama combina romance, fantasía y conflictos entre distintos grupos sobrenaturales.

Con el paso de las películas también cobra protagonismo Jacob Black, personaje central en el desarrollo de la historia y en el conflicto que atraviesa a los protagonistas.

Basada en la exitosa saga literaria de Stephenie Meyer, la franquicia logró una importante repercusión internacional y se convirtió en una de las producciones juveniles más reconocidas de su época. Su salida del catálogo marca el fin de un ciclo para los suscriptores de Netflix, que todavía disponen de algunos días para ver las cinco entregas antes de que abandonen la plataforma.