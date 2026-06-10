El MIT desarrolló una muñequera que controla manos robóticas con movimientos humanos

El software desarrollado por el MIT traduce las imágenes obtenidas por ultrasonido en lo que los ingenieros denominan “grados de libertad”, es decir, las distintas formas en que una articulación puede doblarse o girar. La mano humana posee 22 grados de libertad, una complejidad que hasta ahora representaba uno de los principales obstáculos para la robótica humanoide.

Embed Menggerakkan Robot Cuma dengan Gelang? MIT Berhasil Melakukannya



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Los investigadores destacaron además que el sistema funciona de manera inalámbrica. Esto permite que la persona que realiza los movimientos y el robot que los ejecuta se encuentren en lugares diferentes, ampliando las posibilidades de control remoto y operación a distancia.

Entre las aplicaciones previstas figuran tareas domésticas, actividades industriales y procedimientos que requieren gran precisión manual, como intervenciones quirúrgicas. La tecnología también puede utilizarse para manipular objetos en entornos virtuales y sistemas de simulación.

El MIT de massachuset

Uno de los principales desafíos de la robótica moderna es lograr que las máquinas adquieran una destreza similar a la humana. En ese sentido, el equipo del MIT busca construir bases de datos masivas de movimientos reales que permitan a los robots aprender nuevas tareas de forma autónoma y mejorar progresivamente sus capacidades.

“Imagina a personas haciendo tareas domésticas. La información recogida por nuestro sistema puede servir para entrenar a un robot a ejecutar esas mismas acciones con gran precisión”, explicó Zhao durante la presentación del proyecto.

La demostración incluyó la participación de Dian Li, estudiante de posgrado en ingeniería mecánica, quien mostró cómo una mano robótica podía replicar movimientos completos de la mano humana utilizando únicamente la información captada por la muñequera. Para los investigadores, el desarrollo representa un avance significativo hacia una interacción más natural entre personas y robots y abre nuevas posibilidades para la automatización de tareas complejas.