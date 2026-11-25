La nueva herramienta permite agregar voces, frases y efectos sonoros a imágenes y videos.
WhatsApp incorporó una nueva función que busca ampliar las opciones para personalizar los chats: los stickers con sonido. Estos permiten combinar una imagen, una fotografía o un meme con un audio que se reproduce al tocarlo, como una voz, una frase o un efecto sonoro.
La herramienta, denominada sound stickers, agrega audio a los stickers convencionales y permite enviarlos tanto a conversaciones privadas como a grupos.
El proceso se realiza desde el editor de stickers de la propia aplicación, sin necesidad de descargar herramientas adicionales. Para utilizarlo, la función debe estar habilitada en la cuenta.
Abrir WhatsApp e ingresar a un chat individual o grupal.
Tocar el ícono de emojis ubicado junto al espacio para escribir mensajes.
Acceder a la sección de stickers y elegir «Crear sticker».
Seleccionar una imagen de la galería del teléfono.
Identificar el símbolo de ondas de sonido dentro del editor.
Grabar una voz o seleccionar un archivo de audio almacenado en el dispositivo.
Ajustar el fragmento de sonido que se desea incorporar.
Revisar la vista previa y pulsar «Enviar» para compartirlo.
La función también contempla la posibilidad de transformar un video breve en un sticker animado y añadirle audio.
Para hacerlo, hay que ingresar a una conversación, abrir el apartado de stickers y seleccionar «Crear sticker». Luego, se debe elegir un video de la galería y esperar a que WhatsApp lo convierta.
Una vez generado, se puede utilizar el botón de audio del editor para conservar el sonido original, agregar un efecto, importar un archivo o grabar una nota de voz. Finalmente, se escucha la vista previa y se confirma el envío.
La extensión del sonido depende del formato y de la versión de prueba de la herramienta. De acuerdo con las primeras implementaciones mencionadas:
Audio grabado o importado: fragmentos de hasta 10 segundos, que pueden recortarse.
Stickers animados a partir de videos: la versión experimental permite conservar hasta cinco segundos del audio original.
La herramienta todavía se encuentra en una etapa de distribución limitada y no está habilitada para todas las cuentas.
Según informó WABetaInfo el 25 de noviembre, comenzó a llegar a algunos usuarios del programa beta de WhatsApp para Android, mediante la versión 2.26.47.1.
Por ese motivo, quienes no encuentren el botón de audio en el editor podrían tener que esperar a recibir la actualización. La disponibilidad puede variar según la cuenta y el proceso de implementación de la función.