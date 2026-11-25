Para hacerlo, hay que ingresar a una conversación, abrir el apartado de stickers y seleccionar «Crear sticker». Luego, se debe elegir un video de la galería y esperar a que WhatsApp lo convierta.

Una vez generado, se puede utilizar el botón de audio del editor para conservar el sonido original, agregar un efecto, importar un archivo o grabar una nota de voz. Finalmente, se escucha la vista previa y se confirma el envío.

Cuánto puede durar el audio de un sticker

La extensión del sonido depende del formato y de la versión de prueba de la herramienta. De acuerdo con las primeras implementaciones mencionadas:

Audio grabado o importado: fragmentos de hasta 10 segundos, que pueden recortarse.

Stickers animados a partir de videos: la versión experimental permite conservar hasta cinco segundos del audio original.

Por qué no aparece la opción de stickers con sonido

La herramienta todavía se encuentra en una etapa de distribución limitada y no está habilitada para todas las cuentas.

Según informó WABetaInfo el 25 de noviembre, comenzó a llegar a algunos usuarios del programa beta de WhatsApp para Android, mediante la versión 2.26.47.1.

Por ese motivo, quienes no encuentren el botón de audio en el editor podrían tener que esperar a recibir la actualización. La disponibilidad puede variar según la cuenta y el proceso de implementación de la función.