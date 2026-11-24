El encuentro también se enmarca en la presidencia italiana de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS), que el país asumió en junio para el bienio 2026-2027. Creado en 1959 y conformado por 110 Estados miembros, el organismo es el principal espacio multilateral de Naciones Unidas dedicado a la cooperación y al uso pacífico del espacio.

Entre los temas que se debaten figuran la gestión del tráfico de satélites, la basura espacial, el acceso a las tecnologías y la actualización de las normas internacionales. Son cuestiones que tienen impacto directo en servicios esenciales como las comunicaciones, la navegación, la vigilancia medioambiental y la seguridad.

Europa busca reforzar su autonomía espacial

Aunque cuenta con una base científica e industrial consolidada, Europa todavía enfrenta dificultades para convertir ese potencial en autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China avanzan con programas nacionales para regresar a la Luna, el continente participa en iniciativas internacionales, pero no siempre logra actuar de manera coordinada.

Uno de esos proyectos es Artemis, impulsado por Estados Unidos, en el que la Agencia Espacial Europea (ESA) participa con el módulo de servicio de la cápsula Orion. Ese componente proporciona energía, propulsión y sistemas de soporte vital. Sin embargo, las aspiraciones europeas también incluyen desarrollar capacidades propias para llegar a la superficie lunar.

En ese sentido, la ESA impulsa el programa Argonaut, que busca garantizar un acceso autónomo de Europa a la Luna a partir de la década de 2030. El proyecto contempla un primer módulo de aterrizaje antes de 2030, cuyo consorcio industrial estará liderado por Thales Alenia Space Italia junto con empresas de otros países europeos. El desafío incluye desarrollar lanzadores, tecnologías e infraestructuras que reduzcan la dependencia de otras potencias.

La seguridad también forma parte de la agenda europea. En enero de 2026, el Servicio Europeo de Acción Exterior actualizó la estrategia de la Unión Europea para la seguridad y la defensa en el espacio, con prioridades como proteger los activos en órbita, reducir las dependencias tecnológicas y fortalecer la capacidad autónoma de acceso espacial. La coordinación entre la ESA, las instituciones comunitarias y los distintos gobiernos aparece como un factor central para evitar la fragmentación de los esfuerzos.

Italia apuesta por la diplomacia espacial

La presidencia del COPUOS representa para Italia una oportunidad de reforzar su participación en las negociaciones internacionales sobre el espacio. Al frente del organismo fue elegido el presidente de la Agencia Espacial Italiana, Teodoro Valente.

Desde su primera edición en Trento, en 2016, el Foro Espacial Internacional reunió a representantes de unos 130 países y tuvo encuentros en Nairobi, Buenos Aires, Regio de Calabria, Panamá, Manama y Manila. En esta edición de Roma, las delegaciones trabajaron en la denominada “Rome Page”, una declaración final destinada a reunir recomendaciones y prioridades para la cooperación espacial internacional.