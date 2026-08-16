Detuvieron a una argentina en Tokio con un kilo de cocaína oculto en su cuerpo

La argentina había confesado

Durante el interrogatorio realizado por la Policía Metropolitana de Tokio, Kipildor habría reconocido la maniobra y aportado información sobre la forma en que recibió y transportó la droga.

De acuerdo con su declaración, una mujer a la que había conocido en un festival realizado en Argentina le habría propuesto participar del traslado. La sospechosa aseguró que recibió la cocaína en Brasil y que allí ingirió las cápsulas para luego trasladarlas hasta Japón.

A cambio de realizar el viaje, le habrían prometido una recompensa de US$7.000. A partir de esta declaración, las autoridades japonesas profundizaron la investigación para determinar si detrás del traslado existe una organización internacional dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Asia.

El caso se suma a una serie de procedimientos realizados en Japón contra el tráfico de estupefacientes. Según los datos difundidos en el marco de la investigación, durante el año pasado se produjeron 415 arrestos vinculados con la tenencia de cocaína.

Un antecedente en Indonesia

La detención de Kipildor presenta similitudes con otro caso protagonizado por una ciudadana argentina en el sudeste asiático. En marzo de 2025, Eleonora Gracia, de 46 años, fue detenida en Indonesia cuando intentaba ingresar más de 300 gramos de cocaína ocultos en sus partes íntimas.

En aquella oportunidad, la detención ocurrió poco después de que la mujer aterrizara en el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali, en un vuelo procedente de Dubái. La Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia había recibido previamente una alerta de inteligencia que permitió concretar el procedimiento.

El entonces jefe del organismo antidrogas de Bali, Rudy Ahmad Sudrajat, informó que los agentes secuestraron 324 gramos de cocaína. Según la investigación, Gracia había recibido la droga en México de manos de un hombre de origen inglés y le habían prometido US$3.000 por concretar el traslado.

La justicia indonesia finalmente la condenó a siete años de prisión.

Ahora, en Japón, la investigación sobre Kipildor busca establecer quiénes integran la presunta red que habría organizado el traslado de la cocaína y si existen otros involucrados en la operación.