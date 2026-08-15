La madre de 62 años recibió el alta médica junto a su bebé tras marcar un récord en el país

La gestación transcurrió sin complicaciones hasta la cesárea realizada en el Hospital San Felipe. La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó el proceso, calificó la experiencia como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.

Frías contó que buscó durante años la posibilidad de tener un hijo y sostuvo que siempre tuvo el deseo de ser madre. “Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, afirmó.

El caso adquirió relevancia por la edad de la mujer al momento del nacimiento. Si bien no existe un registro oficial a nivel nacional que permita establecer un listado definitivo, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no identifican hasta ahora a otra mujer que haya dado a luz en Argentina con 62 años o más.

Tras el alta, Frías y David continuarán juntos el proceso de recuperación y adaptación en su hogar. El nacimiento se convirtió así en un caso excepcional dentro de los registros disponibles en el país, mientras ambos evolucionan favorablemente después del parto.