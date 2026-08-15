La madre de 62 años recibió el alta médica junto a su bebé tras marcar un récord en el país

Mabel Frías y su bebé David dejaron el Hospital San Felipe en buen estado de salud luego de una cesárea programada sin complicaciones.
Mabel Frías, de 62 años, recibió el alta médica junto a su hijo David y dejó el Hospital San Felipe de San Nicolás tras protagonizar un nacimiento histórico. La mujer se convirtió en la madre de mayor edad registrada en dar a luz en la Argentina, según los antecedentes médicos y periodísticos disponibles.
Tanto Frías como el bebé se encuentran en buen estado de salud. El nacimiento se produjo mediante una cesárea programada y, tras permanecer algunas horas en Neonatología, David también fue dado de alta junto con su madre.
El bebé nació con un peso de 2,750 kilos y no presentó complicaciones. “Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, expresó Frías después del parto, aunque reconoció que se encontraba “un poco cansada” como consecuencia de la intervención.
El embarazo fue posible mediante un tratamiento de fecundación in vitro con óvulos donados, realizado por el doctor Matías Colabianchi en Rosario. Frías había atravesado la menopausia años atrás y recurrió al procedimiento para cumplir con su deseo de ser madre.
La gestación transcurrió sin complicaciones hasta la cesárea realizada en el Hospital San Felipe. La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó el proceso, calificó la experiencia como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.
Frías contó que buscó durante años la posibilidad de tener un hijo y sostuvo que siempre tuvo el deseo de ser madre. “Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, afirmó.
El caso adquirió relevancia por la edad de la mujer al momento del nacimiento. Si bien no existe un registro oficial a nivel nacional que permita establecer un listado definitivo, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no identifican hasta ahora a otra mujer que haya dado a luz en Argentina con 62 años o más.
Tras el alta, Frías y David continuarán juntos el proceso de recuperación y adaptación en su hogar. El nacimiento se convirtió así en un caso excepcional dentro de los registros disponibles en el país, mientras ambos evolucionan favorablemente después del parto.
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