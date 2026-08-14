Milei será uno de los principales oradores del Council of the Americas

Milei confirmó su asistencia a la tradicional conferencia internacional, que se realizará el jueves 20 de agosto en el Alvear Palace Hotel.
El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional que reúne a referentes de los sectores público y privado para analizar las perspectivas políticas y económicas de la Argentina.
El encuentro se realizará el próximo jueves 20 de agosto, desde las 8.15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires y será organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Además de Milei, ya fueron confirmados varios integrantes del Gabinete nacional. Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La Ciudad de Buenos Aires también tendrá representación en la jornada. Participarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.
El listado definitivo de expositores todavía no está cerrado y se espera que durante los próximos días se confirme la presencia de nuevos dirigentes y representantes del sector privado. La conferencia tendrá como anfitriones a Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.
La participación de Milei se dará en un encuentro que concentra buena parte de la atención del empresariado y de dirigentes políticos y económicos. La conferencia suele funcionar como un espacio de análisis sobre el rumbo de la economía argentina, las oportunidades de inversión y el escenario regional.
Con la presencia del Presidente y de varios de sus principales funcionarios, el Gobierno buscará exponer ante empresarios y representantes internacionales su visión sobre la marcha de la economía y las reformas impulsadas por la administración libertaria.
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