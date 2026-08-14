Milei será uno de los principales oradores del Council of the Americas

El listado definitivo de expositores todavía no está cerrado y se espera que durante los próximos días se confirme la presencia de nuevos dirigentes y representantes del sector privado. La conferencia tendrá como anfitriones a Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.

La atención del empresariado

La participación de Milei se dará en un encuentro que concentra buena parte de la atención del empresariado y de dirigentes políticos y económicos. La conferencia suele funcionar como un espacio de análisis sobre el rumbo de la economía argentina, las oportunidades de inversión y el escenario regional.

Con la presencia del Presidente y de varios de sus principales funcionarios, el Gobierno buscará exponer ante empresarios y representantes internacionales su visión sobre la marcha de la economía y las reformas impulsadas por la administración libertaria.