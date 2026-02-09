Se filtró el nombre del próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Un comentario al pasar de Laura Ubfal dejó al descubierto el resultado de la próxima gala y desató críticas en redes por arruinar el suspenso del reality de Telefe.
Laura Ubfal quedó en el centro de la escena tras filtrar, de manera accidental, el nombre del próximo participante eliminado de MasterChef Celebrity, a horas de que la gala salga al aire. El comentario se produjo durante una charla distendida en el ciclo La Linterna, por Bondi Live, y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Mientras analizaban el conflicto que involucró a Miguel Ángel Rodríguez por el faltante de una crema clave en su preparación, Ubfal interrumpió la conversación y lanzó sin filtro: “Bueno, porque lo eliminaron”. Al advertir la metida de pata, se tapó la boca y sonrió, pero ya era tarde.
Intentando minimizar el impacto, la periodista agregó: “Ya todo el mundo lo sabe, dejaron el suspenso, pero todo el mundo sabe que nos van a sacar a Maxi López”. La frase terminó de confirmar la filtración y desató una catarata de reacciones entre los seguidores del reality.
En el estudio, Agus Rey salió al cruce y buscó bajarle el tono al episodio: “Igual, ¿quién pensaba que iba a ganar Miguel Ángel Rodríguez?”. Sin embargo, en redes sociales el daño ya estaba hecho y muchos usuarios cuestionaron a Ubfal por arruinar el suspenso del programa, mientras otros sostuvieron que la revelación fue intencional.
La gala de eliminación en cuestión se emitirá este lunes 9 por Telefe, en el horario habitual del prime time. Según había contado la propia Ubfal minutos antes del desliz, al reality le restan apenas dos semanas de grabaciones y el último programa está previsto para el 5 de marzo.
Con el certamen entrando en su tramo decisivo y los ánimos cada vez más tensos, la filtración volvió a poner en foco el manejo del programa y dejó al descubierto que el suspenso, esta vez, duró menos de lo esperado.
comentar