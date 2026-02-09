Se filtró el nombre del próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Mientras analizaban el conflicto que involucró a Miguel Ángel Rodríguez por el faltante de una crema clave en su preparación, Ubfal interrumpió la conversación y lanzó sin filtro: “Bueno, porque lo eliminaron”. Al advertir la metida de pata, se tapó la boca y sonrió, pero ya era tarde.

Intentando minimizar el impacto, la periodista agregó: “Ya todo el mundo lo sabe, dejaron el suspenso, pero todo el mundo sabe que nos van a sacar a Maxi López”. La frase terminó de confirmar la filtración y desató una catarata de reacciones entre los seguidores del reality.

El momento en el que a Laura Ubfal se le escapó el nombre del próximo eliminado de Master Chef Celebrity

En el estudio, Agus Rey salió al cruce y buscó bajarle el tono al episodio: “Igual, ¿quién pensaba que iba a ganar Miguel Ángel Rodríguez?”. Sin embargo, en redes sociales el daño ya estaba hecho y muchos usuarios cuestionaron a Ubfal por arruinar el suspenso del programa, mientras otros sostuvieron que la revelación fue intencional.

La gala de eliminación en cuestión se emitirá este lunes 9 por Telefe, en el horario habitual del prime time. Según había contado la propia Ubfal minutos antes del desliz, al reality le restan apenas dos semanas de grabaciones y el último programa está previsto para el 5 de marzo.

Con el certamen entrando en su tramo decisivo y los ánimos cada vez más tensos, la filtración volvió a poner en foco el manejo del programa y dejó al descubierto que el suspenso, esta vez, duró menos de lo esperado.