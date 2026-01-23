Racismo en el tenis: detuvieron a 2 jugadores sudamericanos en un partido del Challenger de Itajaí

El incidente se produjo el jueves 22 de enero, durante el encuentro que disputaban como dupla preclasificada número uno ante los brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, quienes se impusieron por 7-6 (4), 6-7 (6) y 10-2. Según informaron medios locales, tras la derrota ambos jugadores abandonaron el club donde se desarrollaba el certamen.

De acuerdo con Globo Esporte, Martínez fue captado por las cámaras de la transmisión oficial realizando gestos de mono dirigidos hacia el público, mientras que Rodríguez fue grabado insultando racialmente a un recogepelotas. Parte de la secuencia fue registrada por el influencer Bonfa Tennis, cuyas imágenes aportaron elementos clave para la denuncia.

Embed ESCÁNDALO MUNDIAL.



En el Challenger de Itajaí , Luis David Martínez y Cristian Rodríguez terminaron detenidos acusados por racismo.



Martínez realizó gestos imitando a un mono y Rodríguez le dijo "macaco" a un ballboy.pic.twitter.com/gfA1g8gpdF — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 23, 2026

El portal Mari Costa News detalló que el episodio ocurrió alrededor de las 16.15 en el Itamirim Clube de Campo, sede del torneo. Ante la gravedad de lo sucedido, la organización del Challenger solicitó la intervención de la Policía Militar de Santa Catarina, que localizó a los jugadores en un hotel de la ciudad y procedió a su detención.

Las autoridades actuaron en el marco de la Ley N.º 7.716/89, que desde 2023 equipara los insultos raciales al delito de racismo, los vuelve imprescriptibles y no sujetos a fianza. La normativa prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas. Según la información oficial, Martínez, de 36 años, fue detenido primero, y luego también Rodríguez, de 35, tras la ampliación de la denuncia por parte de la víctima y un testigo en la comisaría.

gesto racista tenis Imagenes del gesto racista al finalizar el partido

El canal brasileño Globo Esporte indicó que ambos tenistas permanecen bajo custodia policial y que el proceso penal continuará en las próximas horas, con posibles consecuencias tanto judiciales como deportivas para sus carreras profesionales.

Bonfa Tennis explicó en sus redes sociales que el jugador venezolano fue acusado de un delito grave y que, además de la imputación penal, no percibirá el premio económico correspondiente por haber alcanzado los cuartos de final. En el caso de Rodríguez, señaló que fue acusado por haber llamado “mono” al recogepelotas al finalizar el partido.

El Challenger de Itajaí emitió un comunicado oficial en el que condenó lo ocurrido. “El incidente ocurrido durante el partido de dobles de hoy provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”, expresó la organización.

Según el testimonio de los denunciantes, Martínez imitó a un mono y se rascó las axilas frente al público. En tanto, una versión indicó que Rodríguez se presentó inicialmente en la comisaría para interiorizarse sobre la situación de su compañero y terminó detenido luego de ser reconocido por las víctimas.

Tenista detenido Tras la intervención de la Policía Militar, los dos tenistas fueron detenidos en Brasil por realizar gestos racistas

El proceso judicial abierto podría derivar en sanciones adicionales por parte de organismos deportivos internacionales. Martínez y Rodríguez ocupan actualmente los puestos 108 y 162 del ranking mundial de dobles, respectivamente, y no registran títulos ni finales a nivel ATP.

El Challenger de Itajaí, que se disputa por primera vez en 2026, es un torneo de categoría 75 y reparte 107 mil dólares en premios. La dupla Martínez-Rodríguez había llegado como favorita al cuadro de dobles tras superar en su debut a Juan Carlos Aguilar y Federico Zeballos, antes del partido que derivó en el escándalo.