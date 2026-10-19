Un mecánico de Rosario cobró más de $16 millones y nunca devolvió los autos

El cuarto caso corresponde al propietario de un Chevrolet Onix, que dejó su vehículo en el taller en mayo de 2026. El mecánico le dijo primero que el motor se había fundido y luego que se había roto el block. Con esos argumentos, le pidió un pago inicial de $1.500.000 y nuevas sumas de dinero, incluso los pedidos continuaron hasta el día anterior al allanamiento, sin que el trabajo se concretara ni el automóvil fuera devuelto.

Para la Fiscalía, los cuatro episodios comparten una misma modalidad: el acusado habría aparentado tener la capacidad y la intención de reparar los vehículos, solicitado pagos reiterados y prometido plazos de entrega que nunca cumplió. La jueza María de los Ángeles Granato dispuso que permanezca detenido hasta el 11 de diciembre de 2026, y la imputación incluye cuatro hechos de estafa y uno de retención indebida, en concurso real y en carácter de autor.