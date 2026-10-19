Un mecánico de Rosario cobró más de $16 millones y nunca devolvió los autos

El operario de 61 años quedó en prisión preventiva. Está acusado de estafar a cuatro clientes a los que les pidió dinero para reparar sus vehículos, pero nunca cumplió con los trabajos.
Un mecánico de 61 años quedó bajo prisión preventiva por cuatro presuntas estafas cometidas desde un taller ubicado en French al 700, en el barrio de Arroyito, Rosario. Según la acusación del fiscal Fernando Dalmau, el hombre recibía vehículos para repararlos, solicitaba pagos sucesivos con el argumento de comprar repuestos y prometía entregarlos en pocos días. Sin embargo, los trabajos nunca se concretaban y los clientes no recuperaban sus autos.
La investigación reúne cuatro denuncias por hechos ocurridos entre noviembre de 2025 y octubre de este año. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado obtuvo más de $16 millones mediante transferencias y entregas de efectivo. Los vehículos fueron encontrados durante un allanamiento realizado días atrás, aunque ninguno estaba reparado como se había prometido.
El primer caso fue el de una mujer que, en noviembre de 2025, dejó su Fiat Idea en el taller por un supuesto problema en el motor. El mecánico le pidió dinero en reiteradas oportunidades para comprar un repuesto y concretar los arreglos, hasta recibir $7.210.000. Sin embargo, durante casi un año, la mujer esperó la devolución del vehículo y recibió distintas excusas. Según la acusación, el hombre incluso la amenazó cuando reclamó el auto, y finalmente los investigadores encontraron el Fiat Idea durante el allanamiento, con el motor desarmado y piezas sueltas.
Otro cliente entregó su Fiat Palio Attractive el 22 de diciembre de 2025 y terminó pagando alrededor de $3.500.000. El acusado justificaba los pedidos de dinero con explicaciones cambiantes sobre supuestos problemas mecánicos, pero nunca devolvió el vehículo, ni siquiera cuando el dueño pidió retirarlo en el estado en que estaba. En febrero de 2026, un tercer hombre llevó su Volkswagen Fox para reparar el motor y pagó más de $3.800.000, pese a que inicialmente le habían dicho que el trabajo costaría menos. Cuando la policía allanó el taller, encontró el auto sin el motor, que no estaba en el establecimiento.
El cuarto caso corresponde al propietario de un Chevrolet Onix, que dejó su vehículo en el taller en mayo de 2026. El mecánico le dijo primero que el motor se había fundido y luego que se había roto el block. Con esos argumentos, le pidió un pago inicial de $1.500.000 y nuevas sumas de dinero, incluso los pedidos continuaron hasta el día anterior al allanamiento, sin que el trabajo se concretara ni el automóvil fuera devuelto.
Para la Fiscalía, los cuatro episodios comparten una misma modalidad: el acusado habría aparentado tener la capacidad y la intención de reparar los vehículos, solicitado pagos reiterados y prometido plazos de entrega que nunca cumplió. La jueza María de los Ángeles Granato dispuso que permanezca detenido hasta el 11 de diciembre de 2026, y la imputación incluye cuatro hechos de estafa y uno de retención indebida, en concurso real y en carácter de autor.
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