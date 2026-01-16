Fórmula 1: se presentaron los primeros autos de la temporada 2026

Las escuderías vinculadas fueron las primeras en presentar los nuevos diseños de sus monoplazas y, a menos de dos meses del comienzo de la temporada con el Gran Premio de Melbourne, aumenta la expectativa por conocer su desempeño en pista.

La modificación más significativa para el equipo conducido por Laurent Mekies estará en la unidad de potencia, ya que desde esta temporada contará con una asociación con Ford, que vuelve a la Fórmula 1 tras 22 años fuera de la categoría reina.

Una de las nuevas normas consiste en las modificaciones aerodinámicas para que los autos sean más rápidos, además de los cambios en el motor para aumentar la energía eléctrica. Es decir, serán más híbridos que en la temporada pasada, cuando el 85% de la potencia la proporcionaba el motor térmico y solo el 15% el motor eléctrico. Ahora será 50-50.

red bull

Max Verstappen, el protagonista de Red Bull, se expresó sobre todo esto: “Hay muchas incógnitas, grandes cambios en el motor y en el auto. Siempre lleva tiempo acostumbrarse a las cosas”.

“Al principio me tomaré un tiempo para adaptarme durante los días de prueba. La motivación es muy alta”, aseguró el piloto neerlandés que compartirá equipo con Isack Hadjar.

Racing Bulls también realizó su presentación en el mismo evento. A diferencia de Red Bull, en este modelo el tono dominante del monoplaza es el blanco, desplazando a los colores tradicionales del equipo. La escudería debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2024, tras dejar atrás la denominación AlphaTauri en el marco de un proceso de reordenamiento interno. Para la temporada 2026 de la Máxima, Liam Lawson y Arvid Lindblad serán los pilotos titulares.

Alpine, escudería de Franco Colapinto, ya tiene fecha de presentación también. Será el 28 de enero y están esperando con ansias ese momento. El piloto argentino manifestó su emoción diciendo: “Nueva era, nuevo auto, nuevo motor… muy emocionante para el equipo”.