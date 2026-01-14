Alpine sumó un nuevo piloto y crece la competencia interna para Franco Colapinto

Dunne es oriundo de Irlanda, tiene 20 años y se formó en McLaren. El "Loco" disputó la Fórmula 2 en 2025 para Rodin Motorsport terminando en el quinto lugar en la temporada y otra promesa por la que apuesta Alpine en busca de potenciar su nivel de conductores para este nuevo año.

El arribo del piloto europeo se dio luego de la salida de Jack Doohan, una desvinculación que Alpine informó como consensuada. El australiano había comenzado el 2025 como segundo piloto, pero tras la séptima fecha en Imola fue reemplazado por Colapinto y aunque quedó como primera reserva con el paso de las carreras fue perdiendo espacio frente al estonio Paul Aron hasta dejar definitivamente la estructura.

Dunne ya sabe lo que es sorprender en la Máxima: en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria del 2025 debutó con el McLaren de Lando Norris y terminó 4º, a solo 69 milésimas de Oscar Piastri, líder de la sesión. Aquella actuación lo puso rápidamente en el foco mediático, donde fue destacado por su estilo agresivo y su velocidad natural.

Su recorrido incluye títulos y resultados fuertes en categorías formativas, con un crecimiento sostenido que lo llevó a la Fórmula 2 en 2025, donde consiguió dos triunfos y ocho podios. También protagonizó un episodio polémico en Mónaco, cuando en un toque en la largada derivó en un accidente múltiple. Con Gasly y Colapinto como fijas, Alpine suma variantes y eleva la exigencia interna de cara a una temporada que promete movimientos incluso antes de los tests oficiales en Barcelona.