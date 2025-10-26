Franco Colapinto corre en el Gran Premio de México: hora, TV y grilla de largada

Colapinto tuvo problemas durante las pruebas de clasificación y volvió a quedar relegado, luego de una buena tarea en las pruebas del viernes, que le daban alguna esperanza para mejorar. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tampoco tuvo una buena performance y quedó en la 18º posición.

En uno de sus últimos intentos para tratar de meterse en la Q2, el argentino se fue de pista en una curva, perdió tiempo y, además quedó eliminado con el peor registro. “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección”, explicó a la prensa en los boxes.

mexicocolapinto1 Franco Colapinto correrá en el GP de México mientras se define su futuro en Alpine.

“Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para la carrera, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”, agregó.

Por su parte, el británico de McLaren, Lando Norris, fue quien logró la pole position y largará primero en el Gran Premio de México, mientras que en segundo y tercer lugar lo harán el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

El británico de Mercedes Benz, George Russell, saldrá cuarto y el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, partirá quinto. En tanto, Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, iniciará desde el octavo puesto. en busca de una buena ubicación que le permita mantener su liderazgo, amenazado por Norris y Verstappen.

Así será la grilla de largada del Gran Premio de México

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes Benz)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Andrea Antonelli (Mercedes Benz)

7. Carlos Sainz (Williams)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Isack Hadjar (Red Bull Racing)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Yuki Tsunoda (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Liam Lawson (Red Bull Racing)

16. Gabriel Bortoletto (Kick Sauber)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Franco Colapinto (Alpine)