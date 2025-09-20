Qué dijo Franco Colapinto después del accidente en la clasificación en el circuito de Bakú

En los boxes, el argentino habló sobre el momento previo al accidente en la curva 4, donde alegó distraerse debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, había tomado una de las vías de escape: “Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso. Apenas doblé en la curva el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó, ni entiendo el por qué”.

Y continuó: “Fue muy raro todo. Me da bronca porque venía haciendo una buena vuelta. Hubiese hecho un buen tiempo, teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”.

Sobre las características del circuito de Bakú, en el que consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, Colapinto reconoció: "Es complicado para nosotros, pero fue una pena no haber completado la clasificación. Quiero entender bien qué fue lo que pasó porque fue raro”.

“Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar", consideró Colapinto. Y agregó: "Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos; de las últimas cuatro clasificaciones, en tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante”.

Colapinto no fue el único que chocó en la clasificación de este sábado. Antes hubo bandera roja por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams), mientras que después fue el turno del británico Oliver Bearman (Haas), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Esta situación le dio una buena oportunidad al neerlandés y cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), que obtuvo la pole position y podría descontarles una buena cantidad de puntos a Piastri y al británico Lando Norris (ambos de McLaren), que están por delante suyo en el campeonato.

La carrera del GP de Azerbaiyán, que correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este domingo a las 8 hora argentina.