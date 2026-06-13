Gran Premio de Barcelona: Franco Colapinto terminó 14º en la última práctica libre

El piloto argentino quedó un puesto por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El mejor tiempo estuvo a cargo del británico George Russell, con Mercedes. Desde las 11 se realizará la clasificación.
El piloto Franco Colapinto (Alpine) finalizó este sábado decimocuarto en la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. A partir de las 11 hora argentina, afrontará las pruebas de clasificación para la competencia del domingo.
Tal como había ocurrido el viernes, la escudería francesa mostró un nivel discreto en la pista. Colapinto marcó un tiempo de 1:17.625, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, se ubicó en el 13º lugar, con una marca de 1:17.583.
Más allá de que el pilarense se impuso sobre su compañero a lo largo de la sesión, Gasly cerró una vuelta más rápida sobre el final para superarlo por 0.042 segundos.
La última tanda de entrenamientos libres fue liderada por el británico George Russell (Mercedes), con un tiempo de 1:15.679. Detrás se ubicaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Así las cosas, Colapinto llegará a la clasificación con más interrogantes que certezas. El viernes había finalizado 10º y 15º en los primeros ensayos libres para el Gran Premio de Barcelona de la F1.
"Se complicó. Fue todo el viernes muy malo, no teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance y velocidad del auto. Hay muchas cosas por entender", expresó el piloto argentino en declaraciones a ESPN. "Salía de la vuelta pero estábamos muy lejos y muy lento. Hay que intentar dar un paso adelante con el equipo porque nos falta mucho. En carrera estamos a años luz, inmanejable el auto", agregó.
"No me acordaba de un viernes tan malo. Ojalá sea el setup y podamos revertirlo, pero si es por el calor, la pista o lo que sea va a ser un finde duro. Queda laburar mucho, hacer cambios agresivos y arriesgados para intentar dar un paso adelante porque estamos mal", insistió.
"El auto se sintió muy mal. Hay que entender la razón de por qué está pasando esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos gastando tanto la goma, porque el domingo vamos a hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos", resumió.