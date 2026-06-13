Gran Premio de Barcelona: Franco Colapinto terminó 14º en la última práctica libre

Así las cosas, Colapinto llegará a la clasificación con más interrogantes que certezas. El viernes había finalizado 10º y 15º en los primeros ensayos libres para el Gran Premio de Barcelona de la F1.

"Se complicó. Fue todo el viernes muy malo, no teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance y velocidad del auto. Hay muchas cosas por entender", expresó el piloto argentino en declaraciones a ESPN. "Salía de la vuelta pero estábamos muy lejos y muy lento. Hay que intentar dar un paso adelante con el equipo porque nos falta mucho. En carrera estamos a años luz, inmanejable el auto", agregó.

practicaslibres Así terminaron los entrenamientos libres de este sábado para el Gran Premio de Barcelona.

"No me acordaba de un viernes tan malo. Ojalá sea el setup y podamos revertirlo, pero si es por el calor, la pista o lo que sea va a ser un finde duro. Queda laburar mucho, hacer cambios agresivos y arriesgados para intentar dar un paso adelante porque estamos mal", insistió.

"El auto se sintió muy mal. Hay que entender la razón de por qué está pasando esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos gastando tanto la goma, porque el domingo vamos a hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos", resumió.