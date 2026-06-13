Varrone quedó décimo y Colnaghi abandonó en las sprint del GP de España

Nicolás Varrone perdió terreno en la largada de la carrera sprint de Fórmula 2 y terminó fuera de los puntos. En Fórmula 3, Mattia Colnaghi debió retirarse por problemas mecánicos tras apenas tres vueltas.
Nicolás Varrone no pudo capitalizar una gran oportunidad en la carrera sprint de Fórmula 2 del Gran Premio de España. El piloto argentino, que había partido desde la cuarta posición en el circuito de Barcelona, sufrió una mala largada que lo hizo retroceder varios lugares y condicionó por completo su competencia.
El representante de Van Amersfoort Racing cruzó la meta en el undécimo puesto, aunque finalmente fue clasificado décimo tras la sanción aplicada al mexicano Rafael Villagómez. De esta manera, quedó fuera de la zona de puntos pese a haber comenzado el sábado con aspiraciones de podio.
La victoria quedó en manos del indio Kush Maini, mientras que el italiano Gabriele Mini y el búlgaro Nikola Tsolov completaron el podio. En el campeonato, Mini lidera con 71 puntos y mantiene una ventaja mínima sobre Tsolov, que lo sigue a solo tres unidades.
Varrone tendrá una nueva oportunidad este domingo en la carrera principal, donde largará desde la séptima posición. La competencia comenzará a las 6:25 de la mañana (hora argentina).
La jornada tampoco fue positiva para Mattia Colnaghi en la Fórmula 3. El piloto argentino debió abandonar la carrera sprint luego de apenas tres vueltas debido a inconvenientes en su monoplaza.
Los problemas comenzaron antes de la largada, cuando un desperfecto en un sensor de la caja de cambios lo obligó a salir desde boxes y a prescindir de la vuelta previa. Una vez iniciada la prueba, el equipo optó por retirar el auto para evitar daños mayores y enfocarse en la carrera principal del domingo.
El australiano James Wharton se quedó con el triunfo, seguido por el británico Freddie Slater y el chino Gerrard Xie. En la lucha por el campeonato, Slater alcanzó en la cima de la tabla al estadounidense Ugo Ugochukwu, ambos con 43 puntos.
La actividad de la Fórmula 3 en Barcelona concluirá este domingo con la carrera principal, prevista para las 3:40 de la madrugada (hora argentina).
comentar