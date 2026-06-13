Varrone quedó décimo y Colnaghi abandonó en las sprint del GP de España

La jornada tampoco fue positiva para Mattia Colnaghi en la Fórmula 3. El piloto argentino debió abandonar la carrera sprint luego de apenas tres vueltas debido a inconvenientes en su monoplaza.

Los problemas comenzaron antes de la largada, cuando un desperfecto en un sensor de la caja de cambios lo obligó a salir desde boxes y a prescindir de la vuelta previa. Una vez iniciada la prueba, el equipo optó por retirar el auto para evitar daños mayores y enfocarse en la carrera principal del domingo.

El australiano James Wharton se quedó con el triunfo, seguido por el británico Freddie Slater y el chino Gerrard Xie. En la lucha por el campeonato, Slater alcanzó en la cima de la tabla al estadounidense Ugo Ugochukwu, ambos con 43 puntos.

La actividad de la Fórmula 3 en Barcelona concluirá este domingo con la carrera principal, prevista para las 3:40 de la madrugada (hora argentina).