Gran Premio de Barcelona: Franco Colapinto largará 13° tras quedar eliminado en Q2

Tras un fin de semana complicado en los entrenamientos, el piloto argentino logró avanzar a la Q2 y superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly. La carrera se disputará este domingo desde las 10 hora de nuestro país.

Franco Colapinto saldrá desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 luego de completar una clasificación positiva para Alpine, que consiguió colocar a sus dos autos en la Q2 pese a las dificultades mostradas durante las prácticas libres.