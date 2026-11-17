La Liga Profesional anunció las ternas arbitrales para la primera fase de los playoffs, que comenzará este viernes con el encuentro entre Vélez y Belgrano.
La Liga Profesional confirmó las ternas arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán este viernes con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano en Liniers. Entre las designaciones más destacadas, Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia en el duelo entre River y Lanús, mientras que Luis Lobo Medina dirigirá el cruce de Boca frente a Independiente Rivadavia.
Dóvalo estará acompañado por Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes, Gastón Monsón Brizuela en el VAR e Iván Núñez en el AVAR para el partido del domingo en el Monumental. Por su parte, Lobo Medina contará con Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli como jueces de línea, José Carreras en el VAR y Wenceslao Meneses en el AVAR.
El Xeneize jugará el miércoles 25 en la Bombonera, debido a que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla. La definición del Clausura está prevista para el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.
Viernes 20 de noviembre
20.00 Vélez – Belgrano
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Lucio Méndez
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15.00 Defensa y Justicia – Barracas Central
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Argentinos – Independiente
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central – Gimnasia (Mza.)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
19.00 River – Lanús
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
22.00 Instituto – Huracán
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia – Newell’s
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21.00 Boca – Ind. Rivadavia Mza.
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
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