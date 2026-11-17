La Liga Profesional anunció las ternas arbitrales para la primera fase de los playoffs, que comenzará este viernes con el encuentro entre Vélez y Belgrano.

La Liga Profesional confirmó las ternas arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán este viernes con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano en Liniers. Entre las designaciones más destacadas, Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia en el duelo entre River y Lanús, mientras que Luis Lobo Medina dirigirá el cruce de Boca frente a Independiente Rivadavia.