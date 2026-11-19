Tras ser suspendido por tres partidos, el Tribunal de Disciplina rectificó la cantidad a dos y el defensor podrá reaparecer en los cuartos de final del Clausura si River pasa la prueba de Lanús.
Oficial: la AFA le redujo la sanción a Gonzalo Montiel y podrá reaparecer en un posible cruce de cuartos de final del Torneo Clausura. El Tribunal de Disciplina había suspendido por tres encuentros a Cachete por su expulsión en La Bombonera pero este jueves informó en un boletín que pasó a dos duelos, que cumpliría en los octavos contra Lanús.
Ahora, con Montiel aún sancionado, Giovanni González, que ocupó su lugar en el último partido contra Aldosivi en Mar del Plata, seguiría en el 11 este domingo en el cruce con el Granate en el Monumental. El refuerzo uruguayo tendrá la difícil prueba de reemplazar a Cachete en un duelo decisivo, donde pasar de ronda es la única opción para que no empeore el clima en Núñez.
En su última conferencia, Ponzio destacó el profesionalismo y la buena predisposición de González: "Es el primero que llega y el último que se va de las prácticas". Por otro lado, el León pondría a Lautaro Rivero en lugar de Lucas Martínez Quarta y daría la sorpresa con Santiago Espíndola en la mitad de la cancha ante las molestias físicas de Fausto Vera y la baja de Aníbal Moreno por su decisión de pasar por quirófano por su problema lumbar.
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