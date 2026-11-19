En su última conferencia, Ponzio destacó el profesionalismo y la buena predisposición de González: "Es el primero que llega y el último que se va de las prácticas". Por otro lado, el León pondría a Lautaro Rivero en lugar de Lucas Martínez Quarta y daría la sorpresa con Santiago Espíndola en la mitad de la cancha ante las molestias físicas de Fausto Vera y la baja de Aníbal Moreno por su decisión de pasar por quirófano por su problema lumbar.