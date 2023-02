Chano Charpentier fue internado "por un desajuste en la medicación"

la periodista Maru Leone negó que la internación del cantante se debiera a una recaída en las drogas, ya que una fuente muy cercana al músico, dijo, le explicó que todo se debió a que el músico no recibió correctamente una medicación que tiene prescripta desde hace algún tiempo.

“Una fuente muy cercana a él me dice que hubo un desajuste en la medicación. Él tomó mal una medicación”, señaló la periodista frente a la conductora de Intratables, Susana Roccasalvo, y recordó que el músico está en tratamiento desde hace mucho tiempo para controlar sus adicciones.

El vienes por la mañana, “Chano” Moreno Charpentier fue internado en el Otamendi con “pronóstico reservado”, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Precisamente en ese sanatorio, el cantante fue internado en julio de 2021, cuando recibió un disparo de un policía que intentaba reducirlo, cuando armado con un cuchillo, Chano lo amenazaba.

“Lo recibieron muy bien y le hicieron un test toxicológico para ver si había tenido una recaída o no, y solo le encontraron marihuana”, agregó la periodista Maru leone. “No fue una recaída como le había pasado en otros momentos, pero no se sabe si tomó la medicación mal por error o si fue algo voluntario”, analizó.

Luego de contar que el estado de salud de Chano “está controlado”, Leone reveló que hasta enero el músico concurrió a sus controles médicos pero desde entonces ha estado viajando. “Marina, la mamá estaba de viaje hasta ayer en Uruguay y vino corriendo a Buenos Aires para acompañarlo”, agregó la panelista.

Marina Charpentier y Chano.jpg

La madre del cantante pide respeto

La madre de Chano, Marina Charpentier usó sus redes sociales para contestar a quienes hacen comentarios maliciosos e irrespetuosos sobre la situación de su hijo.

Marina Charpentier escribió un texto dirigido a los haters que agredieron a su hijo: "Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro".

Por el contrario, tras descargar su enojo, la madre del artista agradeció a quienes se preocupan por la salud de Chano: "Como siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte, tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada".