Alerta por una ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegarían las tormentas

Desde el SMN anuncian que este fenómeno climático podría generar un período de mayor inestabilidad y la posibilidad de lluvias en los próximos días.
Las temperaturas más agradables de los últimos días de las vacaciones de invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pueden llegar a su fin y el cierre de julio podría traer una alerta por un marcado cambio en las condiciones climáticas.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de un período de mayor inestabilidad asociado a una posible ciclogénesis.
El miércoles 29 de julio continuará con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 10 y 15 grados, mientras que el jueves seguirá estable, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16.
El escenario comenzaría a modificarse el viernes, cuando las lluvias volverían a afectar a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Para ese día, el SMN prevé temperaturas de entre 13 y 18 grados y una probabilidad de precipitaciones que podría ubicarse entre el 10% y el 40%, principalmente durante la tarde y la noche.
Los especialistas estiman que el momento de mayor inestabilidad podría concentrarse entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles que alcanza al norte de Entre Ríos, el este de Corrientes y toda la provincia de Misiones, donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
El área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o puntualmente severas, con condiciones que podrían generar complicaciones en distintas localidades.
El SMIN informó que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica importante.
Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 25 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.