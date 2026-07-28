Alerta por una ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegarían las tormentas

Los especialistas estiman que el momento de mayor inestabilidad podría concentrarse entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

28 JUL I #Alertas para hoy:



Temperaturas extremas: #frío

Efecto alto a extremo en la salud

Efecto leve a moderado en la salud



Nevada

20-50 cm



#Tormenta

Lluvias intensas

20-40 mm

Ráfagas

Granizo pic.twitter.com/A1SsYkzr5b — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 28, 2026

Alerta amarilla en la Mesopotamia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles que alcanza al norte de Entre Ríos, el este de Corrientes y toda la provincia de Misiones, donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o puntualmente severas, con condiciones que podrían generar complicaciones en distintas localidades.

El SMIN informó que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica importante.

Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 25 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.