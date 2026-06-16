Alerta climática: advierten por un "Superniño" que afectaría a Latinoamérica durante 2026

Para el sur de Brasil, el norte y noreste argentino, Uruguay y Paraguay, las proyecciones apuntan a un exceso de precipitaciones, con riesgo de inundaciones y consecuencias negativas para la agricultura y la infraestructura.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) pidió reforzar la preparación ante la posibilidad del fenómeno debido a la presencia de “aguas inusualmente cálidas” en el Pacífico tropical, una condición que favorece la aparición de El Niño y puede alterar los patrones de temperatura y lluvias a nivel global.

Según el organismo internacional, existe una probabilidad cercana al 80% de que se establezcan condiciones de El Niño entre junio y agosto de 2026. Además, la posibilidad de que el fenómeno continúe hasta noviembre se ubica en valores cercanos o superiores al 90%, aunque todavía no está definido cuándo alcanzará su máxima intensidad.

“El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente. Las condiciones asociadas al episodio de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta. Las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora”, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

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Un fenómeno que podría ser “potencialmente fuerte”

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó que los países deben prepararse “para un episodio de El Niño potencialmente fuerte”, ya que podría intensificar las sequías, aumentar las lluvias extremas y elevar el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en los océanos.

La funcionaria recordó que el último episodio importante de El Niño, ocurrido entre 2023 y 2024, estuvo entre los cinco más intensos registrados y contribuyó al aumento de temperaturas récord a nivel mundial durante 2024.

“Durante los próximos meses, la comunidad de expertos de la OMM monitoreará de cerca la situación para ayudar a gobiernos, organismos humanitarios y sectores sensibles al clima a adoptar decisiones fundamentadas. Los pronósticos estacionales y las alertas tempranas son vitales para salvar vidas y mitigar los efectos en nuestras economías y comunidades”, agregó Saulo.

Huracanes y efectos en otras regiones

Respecto a la temporada de huracanes, especialistas del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA de Estados Unidos estimaron que la actividad en la cuenca del Atlántico podría ubicarse por debajo de lo habitual durante este año, con una probabilidad cercana al 55%.

El organismo prevé entre ocho y 14 tormentas con vientos superiores a los 56 kilómetros por hora. De ellas, entre tres y seis podrían transformarse en huracanes, mientras que de uno a tres podrían alcanzar categorías mayores, con vientos de 178 kilómetros por hora o más.

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Los efectos del fenómeno también podrían sentirse en el sur de Estados Unidos, con mayores probabilidades de lluvias y nevadas en algunas zonas. Además, se esperan cambios en los ecosistemas marinos, con movimientos de especies de aguas cálidas hacia el norte y desplazamientos de organismos de aguas frías hacia zonas más profundas.

Mientras los expertos continúan monitoreando la evolución del Pacífico tropical, los organismos internacionales remarcan la importancia de contar con sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de un fenómeno que podría modificar el clima mundial durante los próximos meses.