El pedido de renuncia de Adorni es un tema central en las redes sociales

Uno de cada 12 mensajes pide su salida: El 8,5% de toda la conversación en torno al jefe de Gabinete exige explícitamente su" paso al costado", motorizado por 1.382 cuentas únicas en un lapso de apenas cinco días.

• Crecimiento exponencial: En comparación con la línea de base medida entre el 3 y el 6 de junio (donde el pedido de alejamiento era de apenas el 2,4%), la proporción de usuarios que exigen su salida se multiplicó por 3,5.

Persistencia en el tiempo: Lejos de tratarse de un pico o un estallido emocional pasajero, la demanda se mantuvo estable y consolidada, promediando un ~9% diario a lo largo de toda la ventana de análisis.

El informe de Reputación Digital destaca además un dato técnico inusual: el 6,6% de toda la conversación política nacional de la última semana estuvo concentrada exclusivamente en Adorni. Que un funcionario de su rango capitalice ese volumen de atención —alcanzando de forma estimada a 1,85 millones de cuentas— representa una anomalía absoluta para el ecosistema político-mediático.

Javier-Milei-descarto-echar-a-Manuel-Adorni-tras-la-polemica-por-su-declaracion-jurada-optimized El partido liderado por Mauricio Macri endureció su postura frente al Gobierno en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete.

Radiografía del clima de fondo: 15 descalificaciones por cada defensa

El análisis de sentimiento y emociones estructurado por la consultora demuestra que el descargo público que ensayó el funcionario el pasado 10 de junio no logró conformar un polo de defensa orgánica que amortiguara el impacto.

• Sentimiento y Credibilidad: El 84,5% de las menciones clasificadas obtuvo un sesgo negativo, frente a un Índice de Sentimiento Neto (ISN) de −76,5. El desglose de los términos más utilizados expone una relación de 15 a 1 entre expresiones de descrédito (asociadas a conceptos como "chorro", "corrupto", "enriquecimiento" y "mentiroso") y mensajes de respaldo o fe en sus palabras.

• La ira como motor: Al evaluar la carga emocional de los usuarios, la ira concentró un abrumador 74,6% de las interacciones clasificadas, una emoción ligada de forma directa a la exigencia de consecuencias institucionales. En contraste, los indicadores de confianza hacia el funcionario se hundieron hasta un marginal 1,4%.

El detonante: el reencuadre de la frase "en negro"

De acuerdo con las conclusiones de la firma de analítica digital, la frase pronunciada por Adorni respecto a que junto a su esposa "ahorramos en negro, como todos los argentinos", operó como un verdadero punto de inflexión que cambió el eje de la discusión.

Antes de la declaración, el debate giraba estrictamente en torno al origen y la evolución de su patrimonio bajo investigación judicial. Tras la frase, la conversación digital sumó un fuerte componente de indignación tributaria y reencuadró el debate hacia una dimensión institucional y de idoneidad para ejercer la función pública. Prueba de ello fue la aparición masiva de términos técnicos como "inhabilitación" o "moción de censura", acompañados por etiquetas de presión como #LasMentirasDeAdorni y #AdorniLadrón.

Finalmente, el estudio advierte que el conflicto comenzó a salpicar de manera directa a la quinta de Olivos. El 15,2% de las menciones que exigen la renuncia del jefe de Gabinete co-nombran de forma explícita al presidente Javier Milei, lo que demuestra que la audiencia digital empezó a interpelar al propio mandatario como el responsable político directo de sostener o no al funcionario en su cargo.