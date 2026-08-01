Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 1º de agosto

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el Litoral y el noreste continuarán las condiciones de inestabilidad. El SMN mantiene alertas por tormentas para sectores de Corrientes y Misiones, donde podrían registrarse lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En la región central predominará el tiempo estable, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y temperaturas agradables. En tanto, la Patagonia seguirá con ambiente muy frío, con mínimas bajo cero en Santa Cruz y Tierra del Fuego, nevadas aisladas en el extremo sur y máximas que apenas alcanzarán entre 3°C y 12°C, según la provincia.

Temporal y alertas en más de 10 provincias

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un fuerte temporal que afectó a gran parte del país. En el AMBA se registraron lluvias intensas con acumulados generalizados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores las precipitaciones alcanzaron entre 60 y 90 milímetros.

Las localidades más afectadas fueron Tres de Febrero, San Martín, Bernal, Florencio Varela y Quilmes, donde se concentró la mayor cantidad de llamados a los servicios de emergencia. En Quilmes, además, se produjeron anegamientos temporarios de calles durante el pico de la tormenta. En el interior bonaerense también hubo complicaciones: en Ramallo varias viviendas debieron ser asistidas por el ingreso de agua, mientras que en Salto se registraron voladuras de techos y caída de árboles, lo que motivó operativos de Defensa Civil y otros organismos.

El SMN mantiene para este sábado una alerta naranja por tormentas para Entre Ríos, gran parte de Santa Fe, el este de Córdoba y el centro y sur de Corrientes. En esas zonas se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, continúa vigente una alerta amarilla para el AMBA y distintos sectores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes, donde también se esperan lluvias intensas, ocasional caída de granizo y acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma puntual.