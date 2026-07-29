El tiempo en el AMBA para este miércoles 29 de julio

El SMN anticipa para este miércoles una jornada fresca y sin probabilidad de lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 29 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C, sin probabilidad de lluvias durante todo el día.
Para el jueves se mantendrán las condiciones estables, con nubosidad variable y algunos períodos de sol. No se esperan precipitaciones y la temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y los 17°C de máxima.
El viernes aumentará la inestabilidad. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se prevén chaparrones y tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación. La temperatura irá de 14°C a 19°C.
En el NOA y el NEA predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de sol y temperaturas agradables para la época. Las máximas alcanzarán entre 23°C y 26°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 13°C y 18°C. Sobre sectores del norte y noreste podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia el final de la semana.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuará el ambiente fresco con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 16°C y 22°C, mientras que las mínimas se moverán entre 7°C y 10°C. Hacia el viernes y el sábado algunas zonas podrían recibir precipitaciones aisladas. En Mendoza, San Juan y San Luis el tiempo se presentará con nubosidad variable y temperaturas moderadas. registrarán máximas de entre 16°C y 24°C, con mínimas que oscilarán entre 5°C y 12°C.
La Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta -3°C y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 8°C. Además, se esperan lluvias y nevadas en distintos sectores del extremo sur, acompañadas por el ingreso de aire frío.