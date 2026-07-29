El tiempo en el AMBA para este miércoles 29 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuará el ambiente fresco con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 16°C y 22°C, mientras que las mínimas se moverán entre 7°C y 10°C. Hacia el viernes y el sábado algunas zonas podrían recibir precipitaciones aisladas. En Mendoza, San Juan y San Luis el tiempo se presentará con nubosidad variable y temperaturas moderadas. registrarán máximas de entre 16°C y 24°C, con mínimas que oscilarán entre 5°C y 12°C.

La Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta -3°C y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 8°C. Además, se esperan lluvias y nevadas en distintos sectores del extremo sur, acompañadas por el ingreso de aire frío.