Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 1º de agosto

El SMN prevé una jornada con mejora de las condiciones, cielo mayormente nublado, una máxima de 19°C y baja probabilidad de lluvias. El SMN emitió alertas en más de diez provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este sábado 1º de agosto mejorará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) luego de las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Aunque persistirá la nubosidad, las precipitaciones quedarán restringidas a la mañana y se espera una tarde más estable.
La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y 19°C de máxima. Durante las primeras horas del día existe una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, mientras que desde el mediodía el cielo permanecerá mayormente nublado, sin pronóstico de nuevas precipitaciones. También se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h durante la mañana.
Para el domingo, el organismo oficial pronostica un descenso de la temperatura, con una mínima de 11°C y una máxima de 15°C, bajo un cielo mayormente nublado durante toda la jornada.El lunes continuará el tiempo estable, con marcas térmicas de entre 13°C y 17°C y cielo mayormente cubierto, sin lluvias previstas.
El panorama será muy variado en el resto de la Argentina. En el norte se registrarán las temperaturas más elevadas, con máximas que llegarán a 27°C en sectores de Formosa y Chaco, mientras que en provincias como Salta, Jujuy y Tucumán predominará un ambiente templado con nubosidad variable.
En el Litoral y el noreste continuarán las condiciones de inestabilidad. El SMN mantiene alertas por tormentas para sectores de Corrientes y Misiones, donde podrían registrarse lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
En la región central predominará el tiempo estable, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y temperaturas agradables. En tanto, la Patagonia seguirá con ambiente muy frío, con mínimas bajo cero en Santa Cruz y Tierra del Fuego, nevadas aisladas en el extremo sur y máximas que apenas alcanzarán entre 3°C y 12°C, según la provincia.
La madrugada de este sábado estuvo marcada por un fuerte temporal que afectó a gran parte del país. En el AMBA se registraron lluvias intensas con acumulados generalizados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores las precipitaciones alcanzaron entre 60 y 90 milímetros.
Las localidades más afectadas fueron Tres de Febrero, San Martín, Bernal, Florencio Varela y Quilmes, donde se concentró la mayor cantidad de llamados a los servicios de emergencia. En Quilmes, además, se produjeron anegamientos temporarios de calles durante el pico de la tormenta. En el interior bonaerense también hubo complicaciones: en Ramallo varias viviendas debieron ser asistidas por el ingreso de agua, mientras que en Salto se registraron voladuras de techos y caída de árboles, lo que motivó operativos de Defensa Civil y otros organismos.
El SMN mantiene para este sábado una alerta naranja por tormentas para Entre Ríos, gran parte de Santa Fe, el este de Córdoba y el centro y sur de Corrientes. En esas zonas se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
Además, continúa vigente una alerta amarilla para el AMBA y distintos sectores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes, donde también se esperan lluvias intensas, ocasional caída de granizo y acumulados de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de forma puntual.
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