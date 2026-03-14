El clima en el AMBA: este sábado habrá cielo nublado y la máxima será de 27ºC

El fin de semana comenzará con esas condiciones, de acuerdo con el reporte del SMN. Se espera un aumento de las temperaturas durante el domingo y el lunes. ¿Cuándo podrían volver las lluvias?
Después de algunos amagues de inestabilidad en los últimos días, este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado en la mañana, pasando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche, mientras que las temperaturas se ubicarán entre 19 y 27 grados.
El domingo regresarán las altas temperaturas, con marcas que oscilarán entre 20 y 30 grados. Se espera buen tiempo, con cielo algo nublado por la madrugada y la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes podría ser una de las últimas jornadas de intenso calor en el AMBA, con cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 22 a 33 grados. Para el martes, en tanto, el SMN prevé el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas y un descenso marcado de las temperaturas.
En el resto de la Argentina, el panorama meteorológico muestra condiciones variables según la región, con calor persistente en el norte y mayor nubosidad e inestabilidad en el centro y parte de la Patagonia, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo oficial.
En el norte argentino, las temperaturas se mantienen elevadas. Provincias del NOA y NEA registran máximas cercanas o superiores a los 30 y 35 grados, con cielo mayormente despejado en sectores de Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe, aunque con nubosidad variable y algunas tormentas aisladas en zonas del noroeste.
En tanto, en la zona central del país, incluyendo Córdoba, San Luis y parte de Cuyo, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias o tormentas aisladas, mientras que las temperaturas rondarán entre los 18 y 30 grados. Más al sur, en la Patagonia, el tiempo se presenta más fresco y mayormente nublado, con máximas que en muchos casos no superarán los 15 a 23 grados y condiciones algo inestables en sectores cordilleranos.