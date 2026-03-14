El clima en el AMBA: este sábado habrá cielo nublado y la máxima será de 27ºC

Clima en el resto del país

En el resto de la Argentina, el panorama meteorológico muestra condiciones variables según la región, con calor persistente en el norte y mayor nubosidad e inestabilidad en el centro y parte de la Patagonia, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo oficial.

Captura de pantalla 2026-03-14 081529 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 14 de marzo.

En el norte argentino, las temperaturas se mantienen elevadas. Provincias del NOA y NEA registran máximas cercanas o superiores a los 30 y 35 grados, con cielo mayormente despejado en sectores de Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe, aunque con nubosidad variable y algunas tormentas aisladas en zonas del noroeste.

En tanto, en la zona central del país, incluyendo Córdoba, San Luis y parte de Cuyo, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias o tormentas aisladas, mientras que las temperaturas rondarán entre los 18 y 30 grados. Más al sur, en la Patagonia, el tiempo se presenta más fresco y mayormente nublado, con máximas que en muchos casos no superarán los 15 a 23 grados y condiciones algo inestables en sectores cordilleranos.