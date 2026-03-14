Gran Premio de China: Franco Colapinto mejoró su rendimiento y largará 12º

La pole position fue para Antonelli, que se convirtió en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo, superando a las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que largarán tercero y cuarto respectivamente.

chinaclasificacion La grilla de largada para el Gran Premio de China de la Fórmula 1.

El gesto de apoyo de Briatore con Colapinto

Tras la clasificación del Gran Premio de China, el jefe de Alpine F1 Team, Flavio Briatore, tuvo un gesto de respaldo con Franco Colapinto. El directivo esperó al piloto argentino en el box del equipo y lo felicitó por su rendimiento con un aplauso, un apretón de manos y un abrazo.

El piloto oriundo de Pilar estuvo muy cerca de meterse en la Q3 y finalmente largará 12° en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, lo que marcó una clara mejora respecto a la carrera sprint, en la que había partido 16° y terminó 14°.

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We're proud of that performance and you can be too, @FranColapinto pic.twitter.com/XjY9lPOK9B — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026

Los números reflejaron esa evolución durante la clasificación. En el primer corte, Colapinto avanzó en el 10° lugar , incluso por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. En la Q2 quedó a apenas cinco milésimas de avanzar a la Q3, muy cerca del piloto de Red Bull Racing Isack Hadjar, quien fue el último en ingresar al top 10.

Más allá de la mejora, Colapinto se mostró autocrítico tras bajarse del auto: “Cuando te quedás afuera por tan poco da mucha bronca. Se fueron encontrando los problemas y hay más por venir”, expresó luego de la sesión clasificatoria.

Sprint en China: Colapinto terminó 14° antes de la clasificación

Antes de la qualy del Gran Premio, Franco Colapinto había disputado la carrera sprint del fin de semana en el circuito de Shanghai, donde finalizó en el puesto 14 tras completar las 19 vueltas con su monoplaza del Alpine F1 Team.

El triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la prueba de principio a fin con el auto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, confirmando el gran momento del equipo tras lo mostrado también en la primera fecha de la temporada.

Durante la competencia, Colapinto protagonizó una carrera prolija en el pelotón medio. El argentino avanzó algunas posiciones en el inicio utilizando neumáticos medios y luego realizó su parada en boxes en la vuelta 13 para colocar blandos, aprovechando la salida del Auto de Seguridad tras un incidente del Audi de Nico Hülkenberg. Tras la neutralización, completó la prueba sin inconvenientes y sumó kilómetros importantes en su adaptación a la categoría.