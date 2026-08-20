El tiempo en el AMBA para este jueves 20 de agosto

En la región central que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se esperan jornadas frescas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 16°C y 19°C. Algunas zonas podrían presentar nubosidad más abundante y precipitaciones aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendendrá un escenario frío, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 3°C y 9°C y máximas cercanas a los 16°C y 17°C. Predominarán los períodos de sol y nubosidad variable.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En el sur se esperan bajas temperaturas, con máximas que no superarían los 11°C y mínimas cercanas a los 0°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego podrían registrarse lluvias y nevadas, con temperaturas especialmente bajas durante las primeras horas del día.