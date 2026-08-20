El tiempo en el AMBA para este jueves 20 de agosto

El SMN anticipa para este jueves una jornada fría y sin porbabilidad de lluvia, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 20 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 17°C. Durante el día se esperan vientos del sector norte, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h hacia la noche.
Para el viernes se espera un descenso de las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con una mínima de 7°C y una máxima de 12°C. No se prevén precipitaciones.
El sábado continuará el tiempo fresco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 12°C. El domingo las condiciones serán similares, con una mínima de 5°C y una máxima de 13°C. Durante ambas jornadas no se esperan lluvias en el área metropolitana.
En el NOA se esperan condiciones más agradables, con predominio del sol y algunas nubes. Las temperaturas máximas serán elevadas en comparación con el resto del territorio, con registros que podrían alcanzar los 25°C. En el NOE del país predominarán las condiciones inestables, con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente sobre sectores de la región. Las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 16°C y 17°C.
En la región central que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se esperan jornadas frescas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 16°C y 19°C. Algunas zonas podrían presentar nubosidad más abundante y precipitaciones aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendendrá un escenario frío, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 3°C y 9°C y máximas cercanas a los 16°C y 17°C. Predominarán los períodos de sol y nubosidad variable.
Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En el sur se esperan bajas temperaturas, con máximas que no superarían los 11°C y mínimas cercanas a los 0°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego podrían registrarse lluvias y nevadas, con temperaturas especialmente bajas durante las primeras horas del día.