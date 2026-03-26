El tiempo en el AMBA para este jueves 26 de marzo

El SMN anticipa para hoy cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 26 de marzo se presenta con buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 17°C y una máxima prevista en los 27°C.
Durante el viernes, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 19°C y los 27°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin rastros de lluvias.
Ya para el sábado, se espera un día nublado, la mínima será de 21°C y la máxima de 25°C, pero con posibilidad de algunos chaparrones y viento en calma.
En el NOA y NEA, se espera una jornada con calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 33°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 26°C y 27°. Se prevé cielo parcialmente nublado y sin posibles lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 25°C y 28°C. Predominará el cielo despejado.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 26°C y 31°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 8°C y 14°C. Se espera nubosidad variable y posibles nevadas en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.