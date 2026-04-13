El tiempo en el AMBA para este lunes 13 de abril

El SMN anticipa para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 13 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo parcialmente nublado, con mucha humedad. La temperatura mínima prevista es de 17°C y, la máxima, de 24°C.
El martes se presentará con cielo nublado, pero con probabilidades de lluvias por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 24°C. Habrá viento del sur.
Ya para miércoles, se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 20°C y una máxima de 23°C, con posibilidad de lluvias y con viento del sur.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 27°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 23°C y 26°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, no se descartan lluvias . Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 24°C y 26°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 26°C y 27°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 15°C y 10°C. Se espera nubosidad variable y sin posibilidad de lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.