Clima |

El tiempo en el AMBA para este miercoles 18 de marzo

Después de la lluvia y el descenso de la temperatura, el SMN anticipa para hoy buen clima, con cielo parcialmente nublado en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 18 de marzo se presenta con cielo de parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima prevista en los 26°C.

Durante el jueves, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 18°C y los 27°C, con el cielo parcialmente nublado, con viento del sur.

image

Ya para el viernes se espera un aumento de la nubosidad, con una leve suba de la temperatura: la mínima será de 22°C y la máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado con viento del norte, sin pronóstico de lluvias.

ADEMÁS: Axel Kicillof: "El programa de Milei es un corso a contramano"

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 31°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que sera un día con cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 29°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 25°C y 29°C. Predominará el cielo parcialmente nublado,no se descartan algunos chaparrones.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 29°C y 32°C. Habrá períodos de cielo nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 8°C y 13°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados