El tiempo en el AMBA para este miercoles 18 de marzo

Después de la lluvia y el descenso de la temperatura, el SMN anticipa para hoy buen clima, con cielo parcialmente nublado en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 18 de marzo se presenta con cielo de parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima prevista en los 26°C.
Durante el jueves, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 18°C y los 27°C, con el cielo parcialmente nublado, con viento del sur.
Ya para el viernes se espera un aumento de la nubosidad, con una leve suba de la temperatura: la mínima será de 22°C y la máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado con viento del norte, sin pronóstico de lluvias.
En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 31°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que sera un día con cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 29°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 25°C y 29°C. Predominará el cielo parcialmente nublado,no se descartan algunos chaparrones.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 29°C y 32°C. Habrá períodos de cielo nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 8°C y 13°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.