2 frases importantes de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto

El dirigente italiano fue directo al referirse a lo ocurrido dentro de la escudería francesa. “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, reveló Briatore en diálogo con AutoMotorSport de Alemania, dejando en claro que el pilarense cometió un error al no acatar las instrucciones del muro durante una situación de carrera.

El propio Franco había reconocido que esa acción fue discutida puertas adentro y admitió su falla. "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase", aceptó días después de aquella carrera por la que recibió comentarios positivos y negativos en las redes sociales.

Pese al episodio, el histórico exdirector de Renault remarcó la buena evolución del piloto albiceleste en la Máxima. “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, aseguró el italiano, valorando su adaptación al monoplaza y su ritmo competitivo en las últimas fechas.

Colapinto, que continúa afianzándose en la estructura de la escudería gala, atraviesa su etapa de aprendizaje en la Fórmula 1 con buenas actuaciones, aunque con episodios como este que sirven como lección dentro de su proceso de crecimiento como deportista.