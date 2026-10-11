Acuña cumplió su predicción en River: el chat con su esposa y el mensaje del Dibu Martínez

El defensor convirtió ante Estudiantes de Río Cuarto después de anunciarlo en privado. Además, recibió un pronóstico del arquero campeón del mundo, que también imaginó cómo sería su festejo.
Marcos Acuña convirtió su palabra en realidad y tuvo una noche especial con la camiseta de River. Antes de marcar ante Estudiantes de Río Cuarto, el lateral le había asegurado a su esposa, Julia Silva, que iba a hacer un gol. Tras el partido, ella compartió la conversación en Instagram y dejó al descubierto la curiosa predicción.
Todo empezó con una chicana de su pareja, que le reclamó: “¿Podés meter un gol? Ya no me acuerdo cuándo metiste uno”. Entre risas, el futbolista contestó: “Jajaja, San Lorenzo”. Pero ella redobló la apuesta: “Mil años pasaron”. Entonces, el defensor lanzó una frase que terminaría cumpliendo: “Hoy es el día”.
La promesa se hizo realidad durante el encuentro, cuando una combinación ofensiva le permitió abrir el marcador. Gonzalo Montiel participó en la jugada al habilitar a Ángel Correa, quien advirtió la llegada del lateral y le cedió la pelota dentro del área. El remate terminó en gol y selló una predicción que había quedado registrada en el chat familiar.
Sin embargo, esa no fue la única persona que imaginó al defensor festejando. Emiliano Martínez, con quien compartió equipo en la Selección Argentina, también se anticipó a lo que podía ocurrir y le envió un mensaje antes del partido:"Hoy metés golcito y perreás como loco".
El lateral acertó en la primera parte del pronóstico, aunque no se animó a completar la celebración que le había propuesto el arquero. Al mostrar el intercambio, respondió con una confesión que dejó en evidencia su complicidad con el campeón del mundo:" No me animé, amigo".
Más allá de las anécdotas, el exintegrante de la Selección volvió a aportar en distintas facetas del juego. Se proyectó por la izquierda, buscó profundidad con sus avances y probó pases diagonales para generar situaciones. Además, se mostró firme en defensa y ganó todos los quites que disputó.
Sobre el final, también se sumó a una nueva acción ofensiva que el conjunto de Núñez no logró concretar. De todos modos, su gol quedó como uno de los momentos destacados de la jornada: una conquista anunciada de antemano, con la complicidad de su esposa y el pronóstico certero de un compañero campeón del mundo.
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