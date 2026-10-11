Acuña cumplió su predicción en River: el chat con su esposa y el mensaje del Dibu Martínez

El lateral acertó en la primera parte del pronóstico, aunque no se animó a completar la celebración que le había propuesto el arquero. Al mostrar el intercambio, respondió con una confesión que dejó en evidencia su complicidad con el campeón del mundo:" No me animé, amigo".

El divertido intercambio de mensajes entre Marcos Acuña y Dibu Martínez.

Más allá de las anécdotas, el exintegrante de la Selección volvió a aportar en distintas facetas del juego. Se proyectó por la izquierda, buscó profundidad con sus avances y probó pases diagonales para generar situaciones. Además, se mostró firme en defensa y ganó todos los quites que disputó.

Sobre el final, también se sumó a una nueva acción ofensiva que el conjunto de Núñez no logró concretar. De todos modos, su gol quedó como uno de los momentos destacados de la jornada: una conquista anunciada de antemano, con la complicidad de su esposa y el pronóstico certero de un compañero campeón del mundo.