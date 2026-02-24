Deportes |

Agenda cargada: el cronograma de los tenistas argentinos para este martes en el ATP de Chile

Con Navone, Tirante, Burruchaga y Juanma Cerúndolo en cancha, la delegación argentina intentará pisar fuerte en el cierre de la primera ronda en Santiago.

El ATP 250 de Santiago de Chile cierra este martes su primera ronda con una fuerte presencia de la "Legión Argentina". Tras un inicio de semana movido, cuatro tenistas nacionales saltarán al polvo de ladrillo chileno con el objetivo de sumarse a los octavos de final en una gira sudamericana que entra en su etapa de definiciones.

Los argentinos que se presentan este martes en el ATP 250 de Chile.

La acción para los argentinos comenzará temprano, a las 13:00, cuando Román Burruchaga abra la actividad en la Cancha 1 frente al danés Elmer Moller. Inmediatamente después, y no antes de las 14:10, llegará el turno de Mariano Navone. El oriundo de 9 de Julio buscará revertir su presente en un enfrentamiento que asoma complicado ante el checo Vit Kopriva; Navone necesita imperiosamente un triunfo para enderezar una gira por la región en la que, hasta el momento, solo ha podido celebrar una victoria frente a dos caídas.

ADEMÁS: Tomás Etcheverry se consagró campeón del Río Open

Más tarde, no antes de las 17:00, Thiago Tirante intentará ratificar el gran nivel mostrado la semana pasada en Río de Janeiro, donde alcanzó sus primeros cuartos de final en un ATP 500. Sin embargo, el sorteo no fue benévolo: enfrente estará el peruano Ignacio Buse, una de las grandes revelaciones del circuito tras haber eliminado a figuras de la talla de Matteo Berrettini y Joao Fonseca en Brasil. El cierre de la jornada para los albicelestes estará a cargo de Juan Manuel Cerúndolo, quien tendrá el desafío más picante de la tarde al enfrentarse, no antes de las 18:30, con el ídolo local Cristian Garín en un estadio que promete un clima de Copa Davis.

El cronograma de este martes del ATP 250 de Chile

  • Román Burruchaga - Elmer Moller a las 13
  • Matías Soto - Vilius Gaubas a las 13
  • Mariano Navone - Vit Kopriva no antes de las 14:10
  • Matteo Berrettini (6°) - Emilio Nava no antes de las 15
  • Francesco Passaro - Daniel Vallejo no antes de las 16:30
  • Thiago Agustín Tirante - Ignacio Buse no antes de las 17
  • Juan Manuel Cerúndolo - Cristian Garín no antes de las 18:30
  • Alejandro Tabilo (8°) - Marcelo Barrios no antes de las 20

