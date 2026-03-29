Agustín Canapino ganó la final del Turismo Carretera en Neuquén en una carrera accidentada

"Fue una carrera muy loca, la verdad que no esperaba ganar, pero así son las carreras. Una lástima lo de Matías (Rossi), que yo creo que iba a ganar, pero por suerte se nos dios a nosotros", aseguró Canapino, quien también terminó con su auto un poco dañado.

La cuarta fecha del Turismo Carretera se realizará en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el sábado 18 y el domingo 19 de abril.