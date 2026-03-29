Agustín Canapino ganó la final del Turismo Carretera en Neuquén en una carrera accidentada

El Titán de Arrecifes aprovechó el problema que tuvo Matías Rossi y se convirtió en el primer piloto en ganar dos veces en ese autódromo.
Agustín Canapino ganó la final del Turismo Carretera en Neuquén, en una accidentada carrera en la que aprovechó el problema que tuvo en su auto Matías Rossi, quien venía como líder y lo dejó fuera de la pista. Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) e Ignacio Faín (Torino) completaron el podio.
En una carrera que dejó a varios pilotos sin poder terminar debido a choques múltiples que se produjeron, Canapino saltó al primer lugar en la vuelta 17 después del problema que atravesó Rossi, quien venía primero y era el candidato, pero su Toyota Camry tuvo un problema en la dirección y se despistó.
Tras esa maniobra, el campeón de la categoría lideró toda la carrera con determinación. Además, Faín, que lo seguía de cerca, tampoco pudo sostener el segundo puesto y terminó tercero, por detrás de Ledesma.
El Titán de Arrecifes logró su victoria número 22 en la categoría, que le permitió alcanzar a Carlos Pairetti en el puesto 15 de pilotos con más triunfos en la historia del TC. A su vez, a bordo de su Chevrolet Camaro, consiguió convertirse en el primer piloto en ganar dos veces en el Autódromo Parque Provincia.
"Fue una carrera muy loca, la verdad que no esperaba ganar, pero así son las carreras. Una lástima lo de Matías (Rossi), que yo creo que iba a ganar, pero por suerte se nos dios a nosotros", aseguró Canapino, quien también terminó con su auto un poco dañado.
La cuarta fecha del Turismo Carretera se realizará en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el sábado 18 y el domingo 19 de abril.
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