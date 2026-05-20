La emoción y la preocupación del Dibu Martínez: "Me rompí el dedo"

Después del encuentro, Dibu también destacó el vínculo que construyó con Aston Villa y con Unai Emery, el entrenador que volvió a potenciarlo en Europa. “Los fans y el club son como mi familia. Cada vez que defiendo este arco lo hago con orgullo”, afirmó. Además, elogió al DT español: “Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo”. Ya con la medalla colgada, dejó en claro cuál es su próximo objetivo: “Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”.

La celebración del arquero fue una de las imágenes más fuertes de la noche en Estambul. Apenas terminó el partido rompió en llanto, se trepó a la tribuna para festejar con su familia y luego recorrió el campo junto a Emiliano Buendía, la otra gran figura argentina del campeón. También cargó en sus hombros a Unai Emery y al atacante marplatense.