Alpine censuró un video de Colapinto que mencionaba a Malvinas

La escudería eliminó una parte de una publicación donde el piloto argentino cantaba una canción con referencia a las islas, lo que generó críticas en redes.
La escudería Alpine quedó envuelta en una polémica tras eliminar un fragmento de un video en el que el piloto argentino Franco Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas. La decisión generó cuestionamientos y reacciones negativas por parte del público argentino.
El equipo, con sede en Enstone, Reino Unido, había publicado inicialmente un video en el que se veía a Colapinto cantando una canción de la Selección argentina que incluye una referencia a las islas. Horas después, la escudería borró ese contenido y difundió una nueva versión editada.
En la publicación posterior, el video se mantuvo casi idéntico, pero sin el tramo en el que se hacía alusión a la guerra de Malvinas, lo que motivó críticas en las redes sociales por parte de usuarios que interpretaron la acción como un gesto de censura.
La reacción del publico no tardó en multiplicarse, con cuestionamientos hacia la escudería por considerar la modificación como una falta de respeto en torno a un tema sensible.
El episodio se produce en un contexto particular, ya que Alpine tiene base operativa en territorio británico, lo que añadió un componente político a la interpretación del hecho.
Colapinto, por su parte, se encuentra en la Argentina para participar de una exhibición con un Lotus E20 de 2012, vehículo que será presentado con los colores del equipo Alpine.
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