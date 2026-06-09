Sigue la acción de la Fórmula 1 y Franco Colapinto palpitó el GP de Barcelona

El piloto argentino confía en su experiencia en Montmeló para recuperarse tras Mónaco, mientras la escudería presentará actualizaciones clave en busca de mayor rendimiento.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Barcelona con expectativas renovadas después de una fecha complicada en Mónaco. El piloto argentino reconoció que Alpine no logró capitalizar las oportunidades que se presentaron en el Principado y admitió que el equipo deberá analizar qué aspectos puede corregir para volver a ser competitivo. De cara a la séptima jornada, destacó que correrán en un circuito ampliamente conocido por la escudería y por los propios pilotos.
El pilarense remarcó que la llegada de la Fórmula 1 a Europa permitirá una continuidad mayor en el calendario y consideró que Barcelona será una buena referencia para medir la evolución del A526. Además, recordó que Alpine realizó ensayos allí durante enero y aseguró que el auto cambió significativamente desde entonces. “Todos los pilotos conocen bien este circuito y es una buena prueba para un Fórmula 1. Me gusta el trazado y ya he corrido aquí en muchas categorías, así que aprovecharé esas experiencias para sacar el máximo rendimiento”, señaló.
La confianza de Colapinto también se apoya en su historial en Montmeló, un escenario habitual en su formación dentro de las categorías promocionales. En Alpine comparten ese optimismo y Pierre Gasly también se mostró enfocado en recuperar terreno tras la última carrera. El francés sostuvo que el equipo trabajó intensamente durante los últimos días y expresó su deseo de volver a la zona de puntos para mantener la progresión mostrada en las últimas fechas.
La escudería francesa confirmó un paquete de actualizaciones para el Gran Premio de España con el objetivo de corregir algunas de las debilidades detectadas durante el inicio de la temporada. Las modificaciones estarán centradas principalmente en el sector delantero del A526, donde Alpine busca mejorar el comportamiento del auto en curvas rápidas y reducir los problemas de subviraje que afectaron el rendimiento en varias competencias.
Además de los cambios en el alerón delantero y la suspensión delantera, el equipo incorporará una actualización en el sistema de refrigeración para optimizar el funcionamiento de la unidad de potencia Mercedes. En Alpine consideran que estas mejoras podrían permitirles consolidarse en la pelea de la zona media e incluso acercarse a los equipos que ocupan los primeros lugares de la parrilla, mientras ya trabajan en una segunda etapa de desarrollos prevista para el Gran Premio de Austria.
Viernes 12 de junio
Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
Carrera: 10:00
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