Sigue la acción de la Fórmula 1 y Franco Colapinto palpitó el GP de Barcelona

El pilarense remarcó que la llegada de la Fórmula 1 a Europa permitirá una continuidad mayor en el calendario y consideró que Barcelona será una buena referencia para medir la evolución del A526. Además, recordó que Alpine realizó ensayos allí durante enero y aseguró que el auto cambió significativamente desde entonces. “Todos los pilotos conocen bien este circuito y es una buena prueba para un Fórmula 1. Me gusta el trazado y ya he corrido aquí en muchas categorías, así que aprovecharé esas experiencias para sacar el máximo rendimiento”, señaló.