Fórmula 1: Alpine apelará por las sanciones a Colapinto y Gasly que los complicaron en el GP de Mónaco

Embed TEAM STATEMENT pic.twitter.com/umVW1hEX7D — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026

El desglose de las multas es extremo: Gasly habría excedido el límite de 60 km/h por tan solo 1 km/h en la primera oportunidad, y por 0.4 km/h en la segunda. Estos registros captados por los sensores lo sacaron del podio. A pesar de que le otorgó al menos seis puntos a Alpine, eran 15 los que sumaban si quedaba en el tercer puesto que terminó ocupando Isack Hadjar.

“Creo que obviamente lo pelearán. Son nueve puntos que estamos perdiendo por un podio. Espero que puedan echarle un vistazo y simplemente tomar las decisiones correctas. Como dije, de nuestro lado, sé que no he hecho nada malo y estoy 200% seguro de que estaba antes de la línea”, declaró tras la carrera y agregó en defensa del resto de los colegas como Colapinto, Lewis Hamilton y George Russell que también fueron desfavorecidos por los mismo: “Cuando tienes tres o cuatro equipos que son atrapados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto”.

Gasly se enteró de la noticia una vez que bajó de su monoplaza. Al cruzar la meta, había festejado con su puño en alto el podio durante toda la vuelta y desde los boxes de Alpine no le alertaron sobre lo que estaba pasando ni de cuál iba a ser su posición definitiva. Tras enterarse, se mostró desconsolado, decepcionado y enojado por la situación que, para todo Alpine, es injusta.

Embed I’m heartbroken right now… no words can describe the pain of losing a podium in Formula 1 and in the streets Monaco, I’m devastated. We crossed the finish line in 3rd today, and thats all I want to remember. I’ve dreamed about that podium thousands times, we all working very… pic.twitter.com/MVwA4BfhmR — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) June 7, 2026

Qué dijo Colapinto tras la accidentada carrera en el GP de Mónaco

Al pilarense se lo vio desganado y con ganas de pasar la página después de la mala experiencia que no le permitió mantener la alegría de su histórico sexto puesto en el GP de Canadá: “La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba. Fue imposible pasar, perdimos puestos en la parada y en el relanzamiento me chocó Fernando. Fue un desastre. Un finde complicado. Con bronca. Fue una carrera muy aburrida".