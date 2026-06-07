El dolor de Pierre Gasly tras perder el podio en el GP de Mónaco por dos sanciones

El piloto francés, compañero de Franco Colapinto en Alpine, finalizó tercero en la carrera pero por dos penalizaciones terminó séptimo en la tabla. Qué dijo al respecto.
Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, terminó tercero en el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1 pero finalizó séptimo en la tabla debido a dos penalizaciones de cinco segundos de los comisarios deportivos por exceder dos veces el límite del pit lane.
Gasly sostuvo que activó correctamente el limitador de velocidad antes de cruzar la línea de ingreso tardío al pit lane y negó haber cometido una infracción. En declaraciones recogidas tras la carrera, afirmó: “Estoy desconsolado. No creo que haya nada que me pueda doler más ahora mismo”.
Y el francés agregó: “Llevo diez años esforzándome al máximo para llegar a este momento. Hoy hicimos todo bien para estar en ese podio frente a todos los aficionados que vinieron. Este es un momento que, para mí, nadie nos puede arrebatar por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que tomen la decisión correcta”.
La protesta del piloto de Alpine no se limitó a su caso. Durante la carrera, también fueron sancionados por exceso de velocidad en el pit lane Colapinto, George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.
Gasly continuó con su descargo y aseveró: “Sé con certeza que lo que hay en el coche está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo he puesto mucho antes de la línea. Esa es probablemente la configuración más sencilla que se puede poner en un coche de Fórmula 1”.
El piloto francés pidió que la FIA revise el procedimiento y el registro de velocidades. “Cuando tres o cuatro equipos son sancionados por exceso de velocidad... Espero que esto les sirva de lección y se den cuenta de que deben revisar qué está pasando exactamente, porque simplemente no está bien”, concluyó.
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