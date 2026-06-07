El dolor de Pierre Gasly tras perder el podio en el GP de Mónaco por dos sanciones

La protesta del piloto de Alpine no se limitó a su caso. Durante la carrera, también fueron sancionados por exceso de velocidad en el pit lane Colapinto, George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

Embed Tengo el corazón hecho pedazos. Pierre Gasly celebró su podio durante toda la vuelta, pero en Alpine no se lo dijeron. pic.twitter.com/XEQZ1Gnl7x — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 7, 2026

Gasly continuó con su descargo y aseveró: “Sé con certeza que lo que hay en el coche está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo he puesto mucho antes de la línea. Esa es probablemente la configuración más sencilla que se puede poner en un coche de Fórmula 1”.

El piloto francés pidió que la FIA revise el procedimiento y el registro de velocidades. “Cuando tres o cuatro equipos son sancionados por exceso de velocidad... Espero que esto les sirva de lección y se den cuenta de que deben revisar qué está pasando exactamente, porque simplemente no está bien”, concluyó.