Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: formaciones, hora y dónde verlo en vivo

Sin Messi, la Albiceleste se mide con la Verde esta noche, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba en su primer partido desde la final del Mundial que perdió ante España.
La Selección Argentina vuelve a casa: esta noche, desde las 21, se medirá con Bolivia en un amistoso internacional en el Estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que está muy cerca de renovar su contrato, afronta su primer compromiso después de haber caído 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el duelo que inicia a las 21.
El combinado nacional vuelve a jugar un partido oficial más de dos meses después del golpe en la definición de la Copa del Mundo. Aquella tarde, en el tiempo suplementario, Ferrán Torres firmó el único gol y le negó a la Scaloneta la cuarta estrella.
Desde entonces, la novedad más resonante en Argentina fue el retiro de Lionel Messi. El 31 de agosto, compartió una carta escrita a mano en su cuenta de Instagram y confirmó que no volvería a vestir la camiseta albiceleste, una decisión que había tomado el 21 de julio, dos días después de la final. El texto ocupaba tres páginas, aunque puede resumirse en dos frases: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento…Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”.
De todos modos, Messi llegará al país en los próximos días para disputar el último amistoso de la Fecha FIFA frente a Benín y se despedirá de manera definitiva del seleccionado ante su gente el 6 de octubre, en el Estadio Monumental. En ese partido también estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso -además de todos los campeones del mundo en Qatar 2022-, que quedaron fuera de la convocatoria del resto del plantel.
El otro tema que ocupa la agenda es la renovación de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre de este año. Lo último que se conoció fue un comunicado oficial de la AFA que señala: “Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, acompañado de una foto de Chiqui con el DT.
Con la lupa puesta en el rival, del otro lado estará la Verde, que se quedó a un paso del Mundial 2026: perdió 2-1 ante Irak la final del Repechaje Internacional en abril. Después encadenó varios amistosos con un balance muy pobre: cayó 4-0 con Escocia, repitió ese marcador ante Argelia y, hace pocos días, cedió 2-0 con Paraguay.
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.
· Hora: 21:00
· TV: TyC Sports y DSPORTS
· Árbitro: Jhon Ospina (COL)
· Estadio: Mario Alberto Kempes
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