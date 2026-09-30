Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: formaciones, hora y dónde verlo en vivo

El otro tema que ocupa la agenda es la renovación de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre de este año. Lo último que se conoció fue un comunicado oficial de la AFA que señala: “Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, acompañado de una foto de Chiqui con el DT.

Scaloni habla ante la prensa.

Con la lupa puesta en el rival, del otro lado estará la Verde, que se quedó a un paso del Mundial 2026: perdió 2-1 ante Irak la final del Repechaje Internacional en abril. Después encadenó varios amistosos con un balance muy pobre: cayó 4-0 con Escocia, repitió ese marcador ante Argelia y, hace pocos días, cedió 2-0 con Paraguay.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Bolivia

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Bolivia vs. la Selección Argentina

Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Selección Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: dónde verlo en vivo y datos del partido

· Hora: 21:00

· TV: TyC Sports y DSPORTS

· Árbitro: Jhon Ospina (COL)

· Estadio: Mario Alberto Kempes