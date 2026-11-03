La tabla de Destructores de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly muy distanciados

Oliver Bearman, piloto de Haas, lidera la tabla con 2.243.000 de daños en su monoplaza. Por parte de Alpine, el francés está en el segundo lugar y el pilarense décimo.
La tabla del Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1 volvió a generar repercusiones tras la actualización de sus cifras luego del Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 de la temporada 2026. El ranking, que contabiliza el dinero estimado en reparaciones de los monoplazas, tiene al británico Oliver Bearman en el primer puesto, mientras que el argentino Colapinto aparece entre los diez pilotos con mayores gastos.
La clasificación es encabezada por Bearman, con un total de 2.243.000 dólares en daños y reparaciones. Y, en el segundo lugar, se encuentra Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, con USD 2.041.000. El podio lo completa Charles Leclerc, de Ferrari, con USD 2.038.000, mientras que Alex Albon, de Williams, ocupa la cuarta posición con USD 1.956.000.
El listado continúa con Isack Hadjar, de Red Bull, en el quinto puesto, con USD 1.631.000. Detrás aparecen Oscar Piastri, de McLaren, con USD 1.426.000; Max Verstappen, de Red Bull, con USD 1.409.000; y Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, con USD 1.382.000. El noveno lugar corresponde a Sergio “Checo” Pérez, con USD 1.310.000, antes de la aparición del piloto argentino.
Después, está él: Colapinto ocupa el décimo puesto, con un costo estimado de USD 1.122.000 en reparaciones durante la temporada. La diferencia con Gasly, su compañero en Alpine, es de USD 919.000. Entre ambos acumulan USD 3.163.000, una cifra que ubica a la escudería francesa como la segunda con mayores gastos registrados en este ranking, por detrás de Red Bull, que suma USD 3.450.000.
Entre los pilotos que aparecen por debajo del argentino se encuentran George Russell, con USD 1.025.000; Arvid Lindblad, con USD 966.000; Carlos Sainz, con USD 910.000; Fernando Alonso, con USD 835.000; y Lewis Hamilton, con USD 626.000. Más atrás figuran Esteban Ocon, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Valtteri Bottas. Por su parte, Lando Norris registra USD 396.000, Nico Hülkenberg acumula USD 300.000 y Yuki Tsunoda, USD 60.000. Ryo Hirakawa cierra la clasificación sin gastos contabilizados.
El Campeonato de Destructores no es una clasificación oficial de la Fórmula 1, sino un registro difundido entre los aficionados que estima el costo de los componentes dañados durante la actividad en pista, como alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis. Los valores se calculan a partir de precios aproximados de las piezas utilizadas por los equipos, por lo que representan estimaciones y no necesariamente los gastos definitivos de cada escudería.
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