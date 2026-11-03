La tabla de Destructores de la Fórmula 1: Colapinto y Gasly muy distanciados

Entre los pilotos que aparecen por debajo del argentino se encuentran George Russell, con USD 1.025.000; Arvid Lindblad, con USD 966.000; Carlos Sainz, con USD 910.000; Fernando Alonso, con USD 835.000; y Lewis Hamilton, con USD 626.000. Más atrás figuran Esteban Ocon, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Valtteri Bottas. Por su parte, Lando Norris registra USD 396.000, Nico Hülkenberg acumula USD 300.000 y Yuki Tsunoda, USD 60.000. Ryo Hirakawa cierra la clasificación sin gastos contabilizados.

El Campeonato de Destructores no es una clasificación oficial de la Fórmula 1, sino un registro difundido entre los aficionados que estima el costo de los componentes dañados durante la actividad en pista, como alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis. Los valores se calculan a partir de precios aproximados de las piezas utilizadas por los equipos, por lo que representan estimaciones y no necesariamente los gastos definitivos de cada escudería.