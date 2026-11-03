Franco Colapinto busca revancha en Interlagos: días, horarios y cronograma del Gran Premio de Brasil

El piloto argentino afrontará la vigésima fecha del campeonato con Alpine después de perder los puntos que había conseguido en México por una polémica penalización. Intentará cortar una racha de cinco Grandes Premios sin sumar y tendrá su tercera participación en Interlagos.
Franco Colapinto tendrá este fin de semana una nueva oportunidad para cambiar su suerte en la Fórmula 1. El piloto argentino disputará el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato, con el objetivo de dejar atrás la frustración que sufrió en México y volver a meterse en la zona de puntos.
El corredor de Alpine llegará a Interlagos después de un domingo que terminó de manera inesperada. En el Gran Premio de México había conseguido cruzar la bandera a cuadros en el séptimo puesto, luego de una destacada actuación, pero una penalización posterior lo hizo caer hasta la decimoquinta posición y lo dejó sin los puntos que había conseguido en pista.
La sanción representó un duro golpe para el argentino, que buscaba aprovechar su buen rendimiento para cerrar una de las mejores actuaciones de su temporada. Además, extendió a cinco Grandes Premios consecutivos su racha sin sumar puntos, una sequía que intentará cortar en territorio brasileño.
Las últimas competencias sin unidades fueron las de Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos y México. Ahora, Colapinto tendrá una nueva posibilidad de recuperación en un escenario especial: Interlagos es uno de sus circuitos favoritos del calendario, según reconoció en distintas oportunidades.
El GP de Brasil marcará la tercera participación de Colapinto en Interlagos. Pese a tratarse de una de sus fechas preferidas, el argentino todavía no consiguió sumar puntos en este circuito.
Con Alpine, buscará revertir esa estadística y dejar atrás las últimas cinco presentaciones sin unidades. Después de lo ocurrido en México, el desafío será recuperar terreno en un campeonato en el que necesita transformar sus buenas actuaciones en resultados concretos.
La actividad de la Fórmula 1 se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, un trazado de 4,309 kilómetros de extensión y 15 curvas. A diferencia de otras fechas, el fin de semana tendrá un formato convencional, con tres prácticas libres, clasificación y carrera.
El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La práctica libre 1 será a las 12.30, mientras que la segunda tanda está prevista para las 16, ambas en horario argentino.
El sábado 7 será el turno del último entrenamiento, programado para las 11.30. Más tarde, desde las 15, se disputará la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera principal.
Finalmente, el Gran Premio de Brasil se correrá el domingo 8 de noviembre a las 14, hora de Argentina, siempre que las condiciones climáticas permitan desarrollar la competencia según lo previsto.
Viernes 6 de noviembre
Práctica libre 1: 12.30.
Práctica libre 2: 16.
Sábado 7 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30.
Clasificación: 15.
Domingo 8 de noviembre
Carrera: 14.
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