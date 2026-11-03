Franco Colapinto busca revancha en Interlagos: días, horarios y cronograma del Gran Premio de Brasil

La tercera participación de Colapinto en Interlagos

El GP de Brasil marcará la tercera participación de Colapinto en Interlagos. Pese a tratarse de una de sus fechas preferidas, el argentino todavía no consiguió sumar puntos en este circuito.

Pese a ser uno de sus circuitos favoritos, Colapinto todavía no logró sumar puntos en Interlagos, donde además sufrió un fuerte choque durante su primera participación, en 2024.

Con Alpine, buscará revertir esa estadística y dejar atrás las últimas cinco presentaciones sin unidades. Después de lo ocurrido en México, el desafío será recuperar terreno en un campeonato en el que necesita transformar sus buenas actuaciones en resultados concretos.

El cronograma y los horarios del GP de Brasil

La actividad de la Fórmula 1 se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, un trazado de 4,309 kilómetros de extensión y 15 curvas. A diferencia de otras fechas, el fin de semana tendrá un formato convencional, con tres prácticas libres, clasificación y carrera.

El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La práctica libre 1 será a las 12.30, mientras que la segunda tanda está prevista para las 16, ambas en horario argentino.

El sábado 7 será el turno del último entrenamiento, programado para las 11.30. Más tarde, desde las 15, se disputará la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera principal.

Finalmente, el Gran Premio de Brasil se correrá el domingo 8 de noviembre a las 14, hora de Argentina, siempre que las condiciones climáticas permitan desarrollar la competencia según lo previsto.

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12.30.

Práctica libre 2: 16.

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.

Domingo 8 de noviembre